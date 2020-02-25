Yılın ilk ayında hangi ülkeden Türkiye'ye kaç kişi geldi? Fark şaşırttı

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.



İşte 2020'nin ilk ayında Türkiye'ye gelen yabancılar... (20 binin altındakiler yer almıyor)