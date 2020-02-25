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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 01:04, /

Yılın ilk ayında hangi ülkeden Türkiye'ye kaç kişi geldi? Fark şaşırttı

Turizmde 2019’u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

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1

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

İşte 2020'nin ilk ayında Türkiye'ye gelen yabancılar... (20 binin altındakiler yer almıyor)

2

Çin'den gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 26 bin 39

2019 Rakamları: 25 bin 33

2020 Rakamları: 23 bin 580

3

Ürdün'den gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 16 bin 375

2019 Rakamları: 21 bin 496

2020 Rakamları: 23 bin 780

4

Romanya'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 17 bin 824

2019 Rakamları: 20 bin 349

2020 Rakamları: 24 bin 822

5

Hollanda'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 22 bin 416

2019 Rakamları: 25 bin 59

2020 Rakamları: 27 bin 304

6

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 18 bin 278

2019 Rakamları: 25 bin 987

2020 Rakamları: 28 bin 293

7

Fransa'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 23 bin 658

2019 Rakamları: 28 bin 20

2020 Rakamları: 31 bin 356

8

Kuveyt'ten gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 25 bin 744

2019 Rakamları: 30 bin 128

2020 Rakamları: 35 bin 211

9

İsrail'den gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 18 bin 959

2019 Rakamları: 27 bin 658

2020 Rakamları: 36 bin 573

10

İngiltere (Birleşik Krallık)'den gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 32 bin 613

2019 Rakamları: 34 bin 409

2020 Rakamları: 37 bin 660

11

Ukrayna'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 32 bin 208

2019 Rakamları: 37 bin 485

2020 Rakamları: 40 bin 109

12

Suudi Arabistan'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 50 bin 308

2019 Rakamları: 24 bin 349

2020 Rakamları: 46 bin 403

13

Yunanistan'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 49 bin 752

2019 Rakamları: 48 bin 39

2020 Rakamları: 48 bin 237

14

Azerbaycan'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 48 bin 73

2019 Rakamları: 46 bin 895

2020 Rakamları: 54 bin 788

15

Irak'tan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 56 bin 399

2019 Rakamları: 71 bin 111

2020 Rakamları: 79 bin 638

16

İran'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 154 bin 296

2019 Rakamları: 96 bin 603

2020 Rakamları: 120 bin 527

17

Almanya'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 86 bin 875

2019 Rakamları: 102 bin 120

2020 Rakamları: 122 bin 416

18

Rusya'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 68 bin 344

2019 Rakamları: 91 bin 720

2020 Rakamları: 130 bin 608

19

Gürcistan'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 150 bin 849

2019 Rakamları: 112 bin 376

2020 Rakamları: 132 bin 674

20

Bulgaristan'dan gelenlerin sayısı

2018 Rakamları: 119 bin 296

2019 Rakamları: 133 bin 806

2020 Rakamları: 162 bin 199

21
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