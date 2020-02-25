Yılın ilk ayında hangi ülkeden Türkiye'ye kaç kişi geldi? Fark şaşırttı
Turizmde 2019’u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.
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1
Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.
İşte 2020'nin ilk ayında Türkiye'ye gelen yabancılar... (20 binin altındakiler yer almıyor)
2
Çin'den gelenlerin sayısı
2018 Rakamları: 26 bin 39
2019 Rakamları: 25 bin 33
2020 Rakamları: 23 bin 580
3
Ürdün'den gelenlerin sayısı
2018 Rakamları: 16 bin 375
2019 Rakamları: 21 bin 496
2020 Rakamları: 23 bin 780
4
Romanya'dan gelenlerin sayısı
2018 Rakamları: 17 bin 824
2019 Rakamları: 20 bin 349
2020 Rakamları: 24 bin 822
5
Hollanda'dan gelenlerin sayısı
2018 Rakamları: 22 bin 416
2019 Rakamları: 25 bin 59
2020 Rakamları: 27 bin 304
6
Amerika Birleşik Devletleri'nden gelenlerin sayısı
2018 Rakamları: 18 bin 278
2019 Rakamları: 25 bin 987
2020 Rakamları: 28 bin 293
7
Fransa'dan gelenlerin sayısı
2018 Rakamları: 23 bin 658
2019 Rakamları: 28 bin 20
2020 Rakamları: 31 bin 356
8
Kuveyt'ten gelenlerin sayısı
2018 Rakamları: 25 bin 744
2019 Rakamları: 30 bin 128
2020 Rakamları: 35 bin 211
9
İsrail'den gelenlerin sayısı
2018 Rakamları: 18 bin 959
2019 Rakamları: 27 bin 658
2020 Rakamları: 36 bin 573
10
İngiltere (Birleşik Krallık)'den gelenlerin sayısı