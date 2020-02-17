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Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 07:00, /

Yılın düğünü! Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, Cihan Ayger'le evlendi

Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, Cihan Ayger’le babasının Kanlıca’daki yalısında önceki gün nikâh masasına oturdu. Çift, nikâhın ardından davetlilerle eğlence için Boyner’in annesinin Çubuklu’daki villasına geçti.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger ile babasının Kanlıca’daki yalısında evlendi. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı törende Elif Boyner, Özgür Masur imzalı sade bir gelinlik giyerken, Cihan Ayger Beymen marka bir smokin tercih etti.

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Öğle saatlerinde yapılan tören sonrası davetliler eğlence için Elif Boyner’in annesi Bilgün Sazak’ın Çubuklu’daki villasına geçti. Misafirler için düğün eğlencesine geçmek için 30 araçlık VIP shuttle’lar tahsis edildi. Elif Boyner ve Cihan Ayger düğünün ardından balayı için Cem Boyner’e ait Ayvalık Cunda’da bulunan 200 yıllık geçmişe sahip yazlık evine gidecek.

3Güler Sabancı

Güler Sabancı

4Caroline Koç

Caroline Koç

5Bilgün Sazak

Bilgün Sazak

6Ayşegül Dinçkök

Ayşegül Dinçkök

7Ömer Dinçkök

Ömer Dinçkök

8Bettina Machler-  Sinan Dereli

Bettina Machler-  Sinan Dereli

9Tanem Sivar Dirvana-Elif Boyner

Tanem Sivar Dirvana-Elif Boyner

10Suzan Sabancı Dinçer-Haluk Dinçer

Suzan Sabancı Dinçer-Haluk Dinçer

11Alev-Halis Komili

Alev-Halis Komili

12Mehmet Dereli-Elaine Fonseca

Mehmet Dereli-Elaine Fonseca

13Ayşe Boyner-Cem Telbi

Ayşe Boyner-Cem Telbi

14Lerzan Boyner

Lerzan Boyner

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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