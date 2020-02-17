Yılın düğünü! Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, Cihan Ayger'le evlendi
Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, Cihan Ayger’le babasının Kanlıca’daki yalısında önceki gün nikâh masasına oturdu. Çift, nikâhın ardından davetlilerle eğlence için Boyner’in annesinin Çubuklu’daki villasına geçti.
Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger ile babasının Kanlıca’daki yalısında evlendi. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı törende Elif Boyner, Özgür Masur imzalı sade bir gelinlik giyerken, Cihan Ayger Beymen marka bir smokin tercih etti.
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Öğle saatlerinde yapılan tören sonrası davetliler eğlence için Elif Boyner’in annesi Bilgün Sazak’ın Çubuklu’daki villasına geçti. Misafirler için düğün eğlencesine geçmek için 30 araçlık VIP shuttle’lar tahsis edildi. Elif Boyner ve Cihan Ayger düğünün ardından balayı için Cem Boyner’e ait Ayvalık Cunda’da bulunan 200 yıllık geçmişe sahip yazlık evine gidecek.