Yılın düğünü! Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, Cihan Ayger'le evlendi

Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger ile babasının Kanlıca’daki yalısında evlendi. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı törende Elif Boyner, Özgür Masur imzalı sade bir gelinlik giyerken, Cihan Ayger Beymen marka bir smokin tercih etti.