Yıldız Tilbe'yi kızdıran soru: Türkçe konuşuyorum

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Aşısız ve maskesiz
Korona aşısı yaptırmayacağını açıklayan Yıldız Tilbe, alışveriş merkezinde maskesiz dolaşırken görüntülendi.
Yıldız Tilbe önceki akşam Akmer-kez’deydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü sanatçı, “Yarınki Harbiye Açıkhava konserim için kıyafet bakıyorum” dedi. Tilbe, nasıl bir kıyafet aradığı sorusuna “Ne bulursam kombin yapmaya çalışıyorum, hepsini birbirine denk getiriyorum” diye yanıt verdi.
2
Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısı yaptırmadığı için yurtdışı konserlerinin iptal edildiği hatırlatılınca “O konulara girmek istemiyorum” dedi. Sanatçı, AVM’de neden maske takmadan dolaştığı sorulunca da tepki gösterdi: “Başka sorunuz var mı? Türkçe konuşuyorum; başka sorunuz var mı?” (Sayit DURMAZ)
3
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino’da İbrahim Tatlıses’le birlikte sahneye çıktı.
Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen ve konuyu yargıya taşıdığını dile getiren Mehmet Ali Erbil, sahne öncesi soruları yanıtladı: “İnsanın hayatında böyle zaaflar olabiliyor. İyi niyetinden kaynaklanan” diye konuştu. Bundan sonra daha dikkatli olacağını ifade eden Erbil, “İnsanlar beni biliyor. Bundan sonra daha ince eleyip sık dokurum. Bunun farkına vardım. Kamuoyundan özür diyorum” dedi.
4
Oyunculuğunu beğeniyorum
Oyuncu Nergis Kumbasar önceki akşam Etiler Akmerkez’den çıkarken görüntülendi. Kumbasar, kızı Yasmin’in oyunculuk performansıyla ilgili şunları söyledi: “Yasmin’in oyunculuğunu çok beğeniyorum. Zaten Londra’da eğitimini aldı. Çalıştığı bir oyuncu koçu var.” (Sayit DURMAZ)
5
Açıkhava’da ödül heyecanı
Tuğba Yurt, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.“Benim O” şarkısı Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde “yılın şarkısı” seçilen, ancak o gece konseri olduğundan törene katılamayan Tuğba Yurt’a ödülü konserinde takdim edildi. Heykelciği MGD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kimsesizcan’ın elinden alan şarkıcı, “Böylesine önemli bir ödüle sahip olmak tarif edilemez bir mutluluk” dedi. (Sayit DURMAZ)
6
Ajda geliyor
Ajda Pekkan, Rock’n Roll dergisinin ekim sayısına kapak oldu. Dergide, Süperstar’ın yeni albümü “Ajda”yla ilgili bilgilere yer verildi. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu’nun üstlendiği albümün çıkış şarkısı “Bi Tık”, iki farklı versiyon halinde yayınlanacak. Albüm, yarın DMC etiketiyle müzik platformlarında yayınlanacak.
7
Turunculu güzeller
Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde Dubai’de bir otelin açılışına katıldı. Özdemir, turuncu Museum Of Fine Clothing marka elbisesi ile çekilmiş özel pozlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. İlk yorum ise sevgilisi Oğuzhan Koç’tan geldi. Bunun ardından Hande Erçel ve Fahriye Evcen’in de hayranları ikilinin daha önce tercih ettiği saten turuncu elbiseli kareleri paylaştı. Üç ünlü oyuncunun kıyafetleri arasında “En çok kime yakışıyor?” sorusu soruldu.
Demet Özdemir’in Museum Of Fine Clothing elbisesi 47.375 TL değerinde.
8
Ağaçtaki Kız
Genç kuşağın beğenilen isimlerinden Ahsen Eroğlu, DasDas’ın yeni oyunu “Ağaçtaki Kız”da başrolü üstlendi. Şebnem İşigüzel’in aynı adlı romanından İlksen Başarır tarafından sahneye uyarlanan oyunun provalarına başlandı. “Ağaçtaki Kız” yakında perde açacak.
9
Tokyo’da yarışacak
“Turna Misali” filminin dünya prömiyeri, 34. Tokyo Film Festivali’nde yapılacak. Yapım, 31 Ekim-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivalin “Asian Future” bölümünde yarışacak. İffet Eren Danışman Boz’un yönettiği, başrolünde Zeynep Elçin’in oynadığı film, Anadolu’da bin yıldır konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri’nin yaşamını konu alıyor.
10
Tanıtımı olay oldu
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran “The Affair” dizisinden uyarlanan “Saklı”nın ilk teaser’ı yayınlandı.İki evli insanın aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. MAY Productions imzalı dizi, Blu TV’de yayınlanacak.
11
Kıbrıs’taki müzisyenlere destek oldu
Sevcan Orhan önceki akşam İstanbul Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen “Yaza Veda Konserleri” kapsamında sahne aldı. Orhan, sahneye Ömür Urhan imzalı siyah bir elbiseyle çıktı. Kıbrıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen müzisyenlere desteğini ifade eden şarkıcı, “Müzisyenin halinden müzisyen anlar. Sesimiz oralara ulaşır mı bilemem ama ben sıradaki iki eseri onlar için söylemek istiyorum” dedi.
12
Seyircileri sahneye davet ettiler
Esra Zeynep Yücel ve Ender Balkır önceki akşam Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde izleyicileriyle buluştu. Yücel ve Balkır, hem solo hem ikili performanslarıyla Balkanlar’dan Karadeniz’e geniş bir repertuvar seslendirdi. İkili, yoğun yağmur ve fırtına altında başlayan konseri izlemeye gelenleri sahne üstüne davet etti. (Sayit DURMAZ)