Yıldız Tilbe'den 13 yaş pozu!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafına '13' yazan Tilbe'ye çok sayıda mesaj geldi. Bazı Twitter kullanıcıları Tilbe'ye 'hiç değişmemişsiniz, tarzınız bile aynı' yorumunda bulundu.
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AYŞEGÜL ALDINÇ
12 yaşındayım. Anıtkabir’deyiz. Ailecek tertemiz ve kendimizce şık giyinmişiz. Kolay değil Ata’mızın huzuruna çıkıyoruz. Benim ilk ziyaretim. Heyecanlıyım. Objektife gülerek bakmışım. Ama gözler dolu doluydu az önce huzurda. Bu yıl da aynı duygular içersindeydim. O hiç değişmiyor. Bu, gün geçtikçe artan yıllar, yıllar geçmesine rağmen hiç eksilmeyen nasıl bir iç coşması, nasıl bir duygu, nasıl bir özlemdir?
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Geriye dönerek hatırlatmalar yapma alışkanlığımız olan bu perşembe, 10 Kasım haftasında, o gün çekilen bir fotoğrafla onu tekrar anmak, minnet duygularımı bir kere daha sunmak istedim.Instagram adetiyle geriye dönüyoruz ama onu içi titreyerek sevenler olarak biz hep ileriye bakıyoruz.Nûr içinde yat canım Ata’m. Özlemle, minnetle, rahmetle...
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Ünlü türkücü Alişan okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kuvayi Milliye ilkokulunda okuyan ünlü türkücünün fotoğrafı büyük ilgi gördü.
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ALİŞAN
Vaay beee... sene 1984 ilkokul 3. Sınıf! Hadi beni bulalım
6
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Ünlü komedyen Ata Demirer çocukluk yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
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Bir dönem Bursa'da yaşayan ünlü komedyen paylaşımının altına 'Tbt'nin babaannesi... 1985 Bursa Akbıyık mahallesi... Duvara yaslanmış gülüyorum artık neye gülüyorsam kendi kendime. Fotoğrafı kim çekmiş bilmiyorum Bursalı bir hanımefendi yollamış.' notunu düştü.
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CEYHUN YILMAZ
Canım ANNEM Mine Yılmaz, Canım BABAM Celal Yılmaz 1991... Bizimkilerle yine davette, eğlentideyiz. Ruhu şâd olsun anneciğimin. Ve teşekkür baba. Bizi çok güzel eğlendirdin. (Tek başına da çok eğlendin (!) gerçi ama o konuya burada girmeyeceğim canlı yayına bekliyorum...)
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EROL EVGİN
Yeğenlerim Can, Işıl ve oğlum Murat'la yıllar öncesinden bir anı…
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ACELYA AKKOYUN
Yaş 19 Mahallenin Muhtarları çekimden bir kare
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MÜJDE DEVRİM
Yıl 93 analı kızlı...
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MÜJDE DEVRİM
Yıl 81 anneanne torun
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Binnur Şerbetçioğlu
Seksenli yıllar. Dünyaya daha karamsar bakıyormuşum... Oysa ne toz pembe bir hayat! Her şeye şükür...
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SARP LEVENDOĞLU
2012 Fierense
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Oppo Reno 4 incelemesi
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