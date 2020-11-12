Yıldız Tilbe'den 13 yaş pozu!

AYŞEGÜL ALDINÇ 12 yaşındayım.

Anıtkabir’deyiz.

Ailecek tertemiz ve kendimizce şık giyinmişiz.

Kolay değil Ata’mızın huzuruna çıkıyoruz.

Benim ilk ziyaretim. Heyecanlıyım.

Objektife gülerek bakmışım.

Ama gözler dolu doluydu az önce huzurda.

Bu yıl da aynı duygular içersindeydim.

O hiç değişmiyor.

Bu, gün geçtikçe artan yıllar, yıllar geçmesine rağmen hiç eksilmeyen nasıl bir iç coşması, nasıl bir duygu, nasıl bir özlemdir?