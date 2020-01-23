Yıldız Tilbe saçlarını asker tıraşı yaptı

Onların birçoğunu uzun saçlarıyla tanıdık ama zamanla imaj değişikliğine gittiler. Kimi saçını boyadı, kimiyse kazıttı! İşte imaj değişikliğine giden ünlü isimler...
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Tilbe, yeni imajını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.Tilbe, asker tıraşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı.
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Son olarak yer aldığı dizide 'Bahar' karakterini canlandıran oyuncu Özge Özpirinççi imaj yeniledi.
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Özge Özpirinçci yıllar sonra imajını değiştirdi. Özpirinçci kısacık kestirdiği saçları ile takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya hesabından yeni görüntüsünü paylaşan Özpirinçci, fotoğrafın altına, "Yıllardır beklediğim değişim..." mesajını düştü.