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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 10:53 | 

Yıldız Tilbe saçlarını asker tıraşı yaptı

Onların birçoğunu uzun saçlarıyla tanıdık ama zamanla imaj değişikliğine gittiler. Kimi saçını boyadı, kimiyse kazıttı! İşte imaj değişikliğine giden ünlü isimler...

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Tilbe, yeni imajını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.Tilbe, asker tıraşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı.

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Son olarak yer aldığı dizide 'Bahar' karakterini canlandıran oyuncu Özge Özpirinççi imaj yeniledi.

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Özge Özpirinçci yıllar sonra imajını değiştirdi. Özpirinçci kısacık kestirdiği saçları ile takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya hesabından yeni görüntüsünü paylaşan Özpirinçci, fotoğrafın altına, "Yıllardır beklediğim değişim..." mesajını düştü.

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Songül Öden

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Bergüzar Korel

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Burcu Kıratlı

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Tuba Büyüküstün

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Şebnem Dönmez

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İzel

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Gülben Ergen

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Nehir Erdoğan

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Nurgül Yeşilçay

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Bade İşcil

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Hülya Avşar

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Katie Holmes

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Emma Watson

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Miley Cyrus

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Scarlett Johansson

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Rihanna

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Angelina Jolie

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Anne Hathaway

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Natalie Portman

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Katy Perry

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