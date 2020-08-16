Yıldız Tilbe "Koronavirüs olmasaydı gelirdim"

Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda rekora koşuyor. 13 sahnelik anlaşmasına yoğun ilgi nedeniyle 2 konser daha ekleyen şarkıcı, böylece Tarkan’ın geçen seneki Harbiye’deki 10 konserlik rekorunu kıracak.
YILDIZ Tilbe, Bayhan Prodüksiyon’un İstanbul Harbiye Açıkhava’da düzenlediği “Yıldızlar Geçidi” adlı konserler serisine damga vurdu. Harbiye Açıkhava’daki üçüncü konserini önceki akşam veren Tilbe’ye hayranları yine büyük ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle sadece 2 bin 500 kişinin girebildiği konser alanında basamaklar bile doldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleşen konserde Tilbe’yi izleyenler arasında Zeynep Mansur, Öykü Gürman gibi ünlü isimler de vardı. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen şarkıcı, Tolga Çam imzalı kırmızı kıyafetiyle dikkat çekti. Yine tarzını konuşturan Tilbe, daha rahat hareket edebilmek için bu elbiseyi platform topuklu bir ayakkabıyla kombinledi.
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KORONAVİRÜS OLMASAYDI GELİRDİM
Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden sanatçı, “Koronavirüs olmasaydı yanınıza gelmek isterdim. Geçen senelerde aranızdaydım, inşallah bugünler de geçer” dedi. Bu kısa sohbetin ardından kostüm değişikliği için kulisine gideceğini belirten Tilbe, orkestrasının “Vazgeçtim” şarkısını çalması üzerine bu kararı değiştirdi ve sahneye geri döndü. Ünlü şarkıcı, seyirciyle birlikte Türk pop müziğinin klasikleri arasına giren parçasını söyledi. Ardından seyircisiyle orkestrasını baş başa bırakan Tilbe, kulise gidip kıyafetini değiştirdi.
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TARKAN’IN KONSER REKORUNU KIRACAK
Üçüncü konserinin biletleri de günler öncesinden tükenen Yıldız Tilbe, organizasyon şirketiyle yeni bir anlaşma yaptı. Tilbe’nin 13 sahnelik anlaşmasına 2 konser daha eklendi. Bu anlaşmayla Harbiye Açıkhava’da toplam 15 konser verecek şarkıcı, Megastar Tarkan’ın rekorunu da kırmış olacak. Tarkan geçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava’da toplam 10 konser vermişti.
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Sosyal medyada o konuşuldu
Yıldız Tilbe konseri sosyal medyada da ses getirdi. Birçok hayranı ünlü sanatçının adını etiketleyerek konser anlarını paylaşıp Twitter’da ona övgüler yağdırdı.