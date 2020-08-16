Yıldız Tilbe "Koronavirüs olmasaydı gelirdim"

YILDIZ Tilbe, Bayhan Prodüksiyon’un İstanbul Harbiye Açıkhava’da düzenlediği “Yıldızlar Geçidi” adlı konserler serisine damga vurdu. Harbiye Açıkhava’daki üçüncü konserini önceki akşam veren Tilbe’ye hayranları yine büyük ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle sadece 2 bin 500 kişinin girebildiği konser alanında basamaklar bile doldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleşen konserde Tilbe’yi izleyenler arasında Zeynep Mansur, Öykü Gürman gibi ünlü isimler de vardı. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen şarkıcı, Tolga Çam imzalı kırmızı kıyafetiyle dikkat çekti. Yine tarzını konuşturan Tilbe, daha rahat hareket edebilmek için bu elbiseyi platform topuklu bir ayakkabıyla kombinledi.