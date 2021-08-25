Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava'yı salladı: Bacaklarım düzgün olsaydı şuracıkta giyerdim!

Ayvalık’ı coşturdu Pandemi yasaklarının hafifletilmesiyle konser maratonuna hız veren Tuğba Yurt, önceki akşam Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Konserlerine olan katılımdan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Yurt, “Son şarkım ‘Benim O’nun ve akustik performanslarımın çok sevilmesinin şimdi karşılığını alıyoruz” dedi.



Şarkıcının, konserlerden elde edilen geliri ise ülkede yaşanan felaketlerde ihtiyacı olan ailelere yardımcı olmak adına kullanacağı öğrenildi. (Sayit DURMAZ)