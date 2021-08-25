Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava'yı salladı: Bacaklarım düzgün olsaydı şuracıkta giyerdim!
Yıldız Tilbe, Kerki Solfej organizasyonu ile ikinci kez Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. Sevilen şarkılarıyla müzik keyfi sunan sanatçı, bir hayranının hediyesiyle de duygusal anlar yaşadı.
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Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde yeniden hayranlarıyla buluştu. Bu ay ikinci kez İstanbullularla buluşan sanatçı, şarkıları ve danslarıyla büyük alkış aldı.
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Celil Nalçakan, Pınar Tezcan Özçapkın, İlayda Alişan, Ahu Yağtu gibi ünlü isimler de Tilbe’yi dinlemeye gelenler arasındaydı.
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Son bölümde konsere gelen bir hayranının sürprizi ile duygu dolu anlar yaşayan Tilbe, kendisine hediye edilen pembe payetli mini elbiseye uzun uzun sarıldı. Tilbe, “Bacaklarım düzgün olsaydı elbiseyi hemen şuracıkta giyerdim” dedi.
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Yıldız Tilbe, konuklar arasında yer alan Selin Ciğerci’yi sahneye davet etti. Tilbe, oryantal müzik eşliğinde sahneye çıkan ünlü fenomene tefle eşlik etti. Ciğerci , “Gülüm Benim” şarkısını seslendirdi.
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Zeynep Mansur
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Ayvalık’ı coşturdu
Pandemi yasaklarının hafifletilmesiyle konser maratonuna hız veren Tuğba Yurt, önceki akşam Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Konserlerine olan katılımdan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Yurt, “Son şarkım ‘Benim O’nun ve akustik performanslarımın çok sevilmesinin şimdi karşılığını alıyoruz” dedi.
Şarkıcının, konserlerden elde edilen geliri ise ülkede yaşanan felaketlerde ihtiyacı olan ailelere yardımcı olmak adına kullanacağı öğrenildi. (Sayit DURMAZ)
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Bodrum’da sahnede
Kenan Doğulu, Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’da konser verdi. Caresse Bodrum’un yatırımcısı Volkan ve Hakan Büyükhanlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Doğulu’yu Burcu Esmersoy, Murat Tarman, Marina-Oleksandr Yaroslavsky gibi ünlü isimler de dinledi. Konuklar, sanatçının geçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla eğlendi.
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Final konserleri
Hatay Arsuz’da 19-20-21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen açık hava festivali Milyonfest Arsuz sona erdi. Arsuz Gözcüler Plajı’nda gerçekleşen, 4 günde 12 sanatçının sahneye çıktığı festivalin kapanışını Teoman, Manga ve Eypio yaptı. Müzisyenler, söyledikleri şarkılarla Hataylılara müzik keyfi sundu.
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Açık havada konser
Yüzyüzeyken Konuşuruz, geçtiğimiz pazar akşamı KüçükÇiftlik Park’ta “%100 Music Sunar: Park’ta Rock” serisi kapsamında konser verdi. Sevilen şarkılarını söyleyen gruba hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Park’ta Rock konser serisi 12 Eylül Pazar akşamı Adamlar, Jakuzi ve Hedonutopia ile devam edecek.