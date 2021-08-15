Yıldız Tilbe "Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden özür dilerim”
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1
ÜNLÜ şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Tilbe, konserin başlarında sözlerinin bir bölümünü unuttuğu “Şivesi Sensin Aşkın” şarkısını yarıda kesip “Pandemide 1 buçuk yılı geride bıraktık. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden özür dilerim” dedi. Şarkıcı, geçirdiği gribal enfeksiyona rağmen sahnede olduğunu söyledi. Tilbe, küçükken çatıdan şarkılar seslendirdiğini ifade etti: “Çocukken ıslık çalmayı hiç beceremezdim ama bir bağırıyordum, yer gök inliyordu. Kızım da bu konuda benden az çekmedi. Çocukken evden biraz uzaklaşsa evin çatısına çıkar, ismini haykırırdım. Çalışmayı ve alınteri akıtmayı çok değerli buluyorum. İşim beni ayakta tutuyor.” Sahnede iki saat kalan şarkıcı, dansları ve eğlenceli halleriyle ayakta alkışlandı. Yıldız Tilbe’yi izlemeye gelenler arasında Kader, Elçin Sangu, Türkü Turan ve Yılmaz Morgül gibi ünlü isimler vardı.
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Setlere dönüyor
İlyas Salman 12 yıl aradan sonra dizi setlerine dönüyor. Ünlü oyuncu, yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı dizinin önceki gün yapılan okuma provasına katıldı. Dizide tecrübeli bir boks antrenörünü canlandıracak İlyas Salman’a Oktay Çubuk, Bahar Şahin, Nil Keser, Batuhan Gelenler, Burakcan Doğan, Lorin Merhart, Cem Söküt ve Erdem Şenocak eşlik edecek. Dizi, yakında Gain adlı dijital platformda izleyiciyle buluşacak.
3
Aşk her şeyi affetmemeli
Gülden, Spotify’da yayınlanan Enes Hergüneş’in sunduğu podcast’e katıldı. “Yandan Yandan” adlı hareket şarkısıyla yükselişini sürdüren şarkıcı, “Uzun zamandır slow şarkılar yayınlamıştım, şimdi insanın içini kıpır kıpır ettirecek yerinde oynatacak bir şarkıyla geldim” diye konuştu. Ünlü şarkıcı, “Aşk her şeyi affeder mi?” sorusuna ise “Affetmez, affetmemeli de zaten. O duygunun içerisindeyken affeder demek kolaydır ama şu anda aklı başında insanlar olduğumuz için affetmemeli demeyi daha uygun görüyorum” diyerek cevapladı.
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Ali Umut Zabun'dan yeni tekli
Ali Umut Zabun " Kanatların Üşümesin " ile yeniden dinleyicilerle buluştu. Genç şarkıcı Ali Umut Zabun'un NETD müzik ve BeSound etiketi ile yayınlanan klibi kısa sürede binlerce dinleyiciye ulaştı. Klip YouTube kanalında ise 90 bin kişi tarafından izlendi.
5
Klip için 22 bin km
Kariyerinin ilk şarkısı 'Duvar' ile tanınan, hemen akabinde yayınladığı 'Yolsuz Kaldık' şarkısı çıkartan Safir, üçüncü single çalışması 'Hoyrat'la sevenleriyle buluştu.Yeni şarkısının klip çekimleri için Endonezya, Maldivler, Singapure, Dubai, Malezya ve Tayland'ı tercih eden Safir Çevik, 14 Ağustos'ta yeni şarkısını piyasaya sürdü.Şarkıcı, Endonezya’da Ubud Gianyar pirinç tarlalarından Kuala Lumpur'daki Batu Caves tapınağına uzanan klibi için toplam 22.421 km yol kat etti.