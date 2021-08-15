Yıldız Tilbe "Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden özür dilerim”

ÜNLÜ şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Tilbe, konserin başlarında sözlerinin bir bölümünü unuttuğu “Şivesi Sensin Aşkın” şarkısını yarıda kesip “Pandemide 1 buçuk yılı geride bıraktık. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden özür dilerim” dedi. Şarkıcı, geçirdiği gribal enfeksiyona rağmen sahnede olduğunu söyledi. Tilbe, küçükken çatıdan şarkılar seslendirdiğini ifade etti: “Çocukken ıslık çalmayı hiç beceremezdim ama bir bağırıyordum, yer gök inliyordu. Kızım da bu konuda benden az çekmedi. Çocukken evden biraz uzaklaşsa evin çatısına çıkar, ismini haykırırdım. Çalışmayı ve alınteri akıtmayı çok değerli buluyorum. İşim beni ayakta tutuyor.” Sahnede iki saat kalan şarkıcı, dansları ve eğlenceli halleriyle ayakta alkışlandı. Yıldız Tilbe’yi izlemeye gelenler arasında Kader, Elçin Sangu, Türkü Turan ve Yılmaz Morgül gibi ünlü isimler vardı.