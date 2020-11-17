'Gönlü zengin' bir ailenin kızıydı, Türkiye'nin en parlak Yıldız'ı oldu
"Tiyatro çok zor ve bunun için tiyatroyu çok seviyorum" diyerek mesleğine duyduğu aşkı ifade etmişti gençlik yıllarında. Sonra da aralarında bir efsane haline gelen Ben Anadolu'nun da bulunduğu sayısız oyunla sahnede devleşti, birçok sinema filminde ve TV dizisinde oynadı.
HÜRRİYET ARŞİV
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BİR YIL ÖNCE HAYATA VEDA ETTİ
17 Kasım 2019'da 91 yaşında hayata veda ettiğinde geride o eserlerde hayat verdiği unutulmaz karakterler kaldı. Kariyeri boyunca 100'ün üzerinde tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Yıldız Kenter, ölümünün birinci yıldönümünde anılıyor.
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FİLMLERE KONU OLABİLECEK HAYAT ÖYKÜSÜ
Onun filmlere konu olabilecek kadar ilginç hayat öyküsünü bir kez daha hatırlayalım istedik.
HÜRRİYET ARŞİV
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İSTANBUL'DA DÜNYAYA GELDİ
Türk tiyatrosunun efsanesi Yıldız Kenter, 11 Ekim 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi...
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BABASI VARLIKLI BİR AİLEYE MENSUPTU
Babası Mehmet Naci Bey, 2. Abdülhamit döneminin Ayan Meclisi azası Mehmet Galip Bey'in oğluydu. Varlıklı bir aileye mensuptu.
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İSKOÇYA'DA HAYATININ AŞKIYLA KARŞILAŞTI
Ahmet Naci Bey, ailesi tarafından İskoçya'ya Glasgow'a eğitim için gönderildi. Tam Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı sırada Londra'da bir davete katıldı. Orada da hayatının akışını bambaşka bir yöne sürükleyecek olan karşılaşmayı yaşadı. Ailesinin gezgin bir tiyatro grubunun sahibi olan Olga Cynthia ile tanıştı.Kısa sürede iki genç arasında büyük bir aşk doğdu. Aslında Olga'nın da film gibi bir hayat öyküsü vardı.
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ANNESİ OLGA'NIN İLGİNÇ HAYATI
Babası genç yaşta ölünce annesi bir başka erkekle Avustralya'ya kaçmıştır. Olga'yı da henüz 16 yaşındayken evlendirmiştir. Ama kocası Birinci Dünya Savaşı'na katılır ve bir daha geri dönmez. Ahmet Naci Bey, genç yaşta hayatın zorluklarını yaşamış bu kadına evlenme teklif eder. Olga teklifi kabul eder. İstanbul'a gelin gelir. Yanında eski evliliğinden olan oğlu Jack ile birlikte!
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AİLESİ, OLGA'YI KABUL ETMEDİ
Naci Bey'in ailesi gelinlerini bir türlü kabullenmez. Ama Olga aşkı uğruna her şeyi göze alır. Müslüman olup adını Nadide olarak değiştirir. Hatta nüfus cüzdanında doğum yerine Londra yerine Bandırma bile yazdırır. İngilizce dersleri vererek de aile bütçesine katkıda bulunmaya başlar. Aile, soyadı kanunu çıktığında Kenter soyadını alır: Yani "kent efendisi."
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ÇOCUKLUK YILLARI GÜÇLÜK İÇİNDE GEÇTİ
Daha sonra Ahmet Naci Bey ile eski adıyla Olga Cynthia yeni adıyla Nadide Hanım'ın evliliğinden çocukları dünyaya gelir. Önce Güner, sonra agabeyleri Nedim ve Mahmut. Ardından Yıldız ve Müşfik.Çocukluk yılları güçlükler içinde geçer. Çünkü dedeleri Galip Bey ölümünden sonra onlara miras bırakmaz.
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'GÖNLÜ ZENGİN' AİLE
Her ne kadar maddi güçlük yaşasalar da 'gönlü zengin" bir ailedir Kenter ailesi. Yıldız Kenter bir röportajında o günleri şöyle anlatmıştı: " Babam Lozan Konferansı'nda İsmet İnönü'nün özel kalem müdürü olarak görev yapmış biriydi. Dışişleri'nde çalışıp iyi para kazanacak bir diplomattı ama İngiliz bir kadınla evlendiği için görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Beş çocukla işsiz kalmış bir adamın halini tahmin edersiniz. Benim doğduğum yıllarda yoksulluğumuzun dibine vurduğu yıllarmış. Annem bizi saracak bez bulamadığını, çarşafları yırtıp sardığını anlatırdı."
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ANKARA'YA TAŞINDILAR
Daha sonra babaları Naci Bey, Ziraat Bankası'nda iş buldu ve aile Ankara'ya taşındı. Yıldız Kenter, ilkokula giderken annesi de zengin ailelerin çocuklarına İngilizce dersleri veriyordu.
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TİYATRO AŞKI ORADA BAŞLADI
İşte o yıllarda ev hayatında insana dair komediden trajediye ne varsa yaşayarak öğrenen Kenter, Ankara Çocuk Kulübü'nde tiyatroya başladı.
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ANNESİ KONSERVATUARA GİTMESİNİ İSTEMEDİ
O dönemde konservatuarla ilgili kötü söylentiler ortalıktaydı. Hatta annesi, kendisi de geçmişte tiyatrocu olmasına rağmen kızının konservutar okumasını istememişti.
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BABASININ YARDIMIYLA
Ama babasının yardımıyla konservatuara girdi Yıldız Kenter. Ankara Konservatuarı'nı sınıf atlayarak 1948 yılında bitirdi.
Rockefeller Bursu ile American Theatre Winng, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk dersleri aldı.
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MUHSİN ERTUĞRUL DÖNEMİNDE ÇALIŞTI
Dönüşte Ankara Devlet Konservatuarı'nı hoca olarak atandı. 1959 yılına kadar burada oyunculuk ve sahne öğretmenliği yaptı. 1959'da Muhsin Ertuğrul, kurumdan uzaklaştırılınca o da ayrıldı.
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SHAKESPEARE İLE BAŞLADI
Yıldız Kenter'in profesyonel tiyatro serüveni 1948'de William Shakespeare'in 12. Gece adlı oyunuyla başladı. Yıldız Kenter, Devlet Tiyatroları'ndan sonra kardeşi Müşfik Kenter ve ikinci eşi Şükran Güngör ile kurduğu Kent Oyuncuları'nda sahneye çıktı.
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TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA
Bu arada ABD ve İngiltere'de oyunculuk üzerine çalışmalar yaptı. Yıldız Kenter, 1962'de tiyatroda yılın kadını seçildi. Sovyetler Birliği; ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.
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ARDI ARDINA ÖDÜLLER KAZANDI
Yıldız Kenter. 1981'de Devlet Sanatçısı unvanını kazandı. 1980 ile 83 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. 1984'te İtalyan Kültür Birliği tarafından verilen Adalaide Ristori Ödülü'ne değer görüldü.
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TİYATRO VE SİNEMA BİR ARADA
Yıldız Kenter birçok oyunda ve filmde oynadı. Ama özellikle dünyanın çeşitli yerlerinde de sergilediği Ben Anadolu ile silinmez izlen bıraktı. Yıldız Kenter, Afife Jale Ödülü de dahil yurt içinde ve dışında çok sayıda ödüle değer görüldü.
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UNUTULMAZ OYUNLAR
Oynadığı tiyatro oyunları arasında Anna Karenina, Gece Mevsimi, Oscar ve Pembe Meleği, Sırça Kümes, Martı, Maria Stuart, Scapin'in Dolapları sayılabilir. İlk sinema filmi olan Vatan İçin'de sinema serüvenine başlayan Yıldız Kenter, kendisine çok sayıda ödül kazandıran Hanım, Büyük Adam Küçük Aşk, Bir Ana Bir Kız, Beyaz Melek'in de bulunduğu çok sayıda filmde oynadı.Yıldız Kenter ilk evliliğini 1951 yılında Nesrin Sipahi'nin kardeşi Nihat Akçan ile yaptı. Bir yıl sonra bir kızı dünyaya geldi. Ama bu evlilik sadece 7 yıl sürdü.
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ŞÜKRAN GÜNGÖR İLE MUTLU EVLİLİK
Kenter, ikinci evliliğini 1965 yılında Şükran Güngör ile yaptı. Bu evlilik, Güngör'ün 2002'de ölümüne kadar sürdü.