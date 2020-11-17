'Gönlü zengin' bir ailenin kızıydı, Türkiye'nin en parlak Yıldız'ı oldu

'GÖNLÜ ZENGİN' AİLE Her ne kadar maddi güçlük yaşasalar da 'gönlü zengin" bir ailedir Kenter ailesi. Yıldız Kenter bir röportajında o günleri şöyle anlatmıştı: " Babam Lozan Konferansı'nda İsmet İnönü'nün özel kalem müdürü olarak görev yapmış biriydi. Dışişleri'nde çalışıp iyi para kazanacak bir diplomattı ama İngiliz bir kadınla evlendiği için görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Beş çocukla işsiz kalmış bir adamın halini tahmin edersiniz. Benim doğduğum yıllarda yoksulluğumuzun dibine vurduğu yıllarmış. Annem bizi saracak bez bulamadığını, çarşafları yırtıp sardığını anlatırdı."