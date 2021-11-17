Yıldız Kenter ölüm yıl dönümünde unutulmadı... Yıldız Kenter kimdir, ne zaman öldü?

Usta sanatçı, eğitiminin ardından Ankara Devlet Tiyatrosuna girerek, 1956-1959 arasında görev yaptı.



ABD ve İngiltere'de oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yapan sanatçı, Devlet Tiyatrosundan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı.Yıldız Kenter, 1959'da, kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Kent Oyuncuları, 2014'e kadar birçok oyunu sanatseverlerle buluşturdu.Tiyatroya olan sevgisi hiç bitmeyen sanatçı, yaptığı bir açıklamada şunları aktarmıştı:



"Tiyatro yazmak, öykü yazmaya, roman yazmaya benzemiyor; zor bir meslek, ekonomik bir meslek. Sadece konuşarak her şeyi veriyorsunuz, bir de müzik ekliyorsunuz. Tiyatro çok zor ve bunun için tiyatroyu çok seviyorum."



Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde bölüm başkanlığı da yapan sanatçı, üç kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.