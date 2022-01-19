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Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy'un oynadığı diziler

#Yıldız Çağrı Atiksoy#Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir#Yıldız Çağrı Atiksoy'un Oynadığı Diziler

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanınan ve pek çok başarılı dizide oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy bu kez sevgilisi Berk Oktay ile evlilik haberleriyle gündemde. 2 yıldır birlikte olan çiftin yaza evleneceği konuşuluyor. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un oynadığı diziler...

1/3Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli Yıldız Çağrı Atiksoyun oynadığı diziler

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un meslektaşı Berk Oktay ile evleneceği haberlerinin ardından ünlü yıldızın hayatı merak konusu oldu.

2/3Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli Yıldız Çağrı Atiksoyun oynadığı diziler

“Kuruluş Osman” dizisinde “Malhun” rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile iki yıllık beraberliğini evlilikle taçlandıracak. Çiftin 2 Şubat'ta ise nişan yüzüklerini takacağı konuşuluyor.

3/3YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da Ankara'da doğmuştur. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.

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