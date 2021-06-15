Yıldız Ayhan kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Ayhan'ın biyografisi
TRT sanatçısı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti. Bir süre önce zatürre teşhisiyle tedaviye alınan ve yoğun bakıma kaldırılan 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, yaşamını yitirdi. Usta ismin vefat etmesinin arından Yıldız Ayhan'ın hayatı ve biyografisi be kez daha gündeme geldi. 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara Radyosuna giren başarılı sanatçı Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan oldu. 1999 yılında emekli olan usta isim TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan’ı 30 yıl önce kaybetmişti. Peki, Yıldız Ayhan kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Ayhan'ın biyografisi ile ilgili bilgiler.
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Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı. Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik." ifadesini kullandı. 1938 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yıldız Ayhan 1956'da sanatçılık kariyerine başlamıştı.
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YILDIZ AYHAN KİMDİR?
Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara'da doğdu. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Konsere şarkıcı, müzisyen ve besteci Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biridir.
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1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu. Nurdan ve Özlem'in iki kızı ve dört torunu vardı.
TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, geçtiğimiz mayıs ayında önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı.
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Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.