Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında, evli mi? Arda Kural’dan Yıldız Asyalı itirafı

TELEVİZYON KARİYERİ

Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti. İlk oyunculuk yeteneğini bu dizide gösteren Asyalı, dizide anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır. Sevilen bu dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü. Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı. Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı Sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.



2015 yılında işadamı Emre Vatansever’le nikah masasına oturan Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira isminde bir kızı var. Yıldız Asyalı ve Emre Vatansever, 2017 yılında boşandı. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi. İki isim bir süre sonra ayrıldı.