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Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında, evli mi? Arda Kural’dan Yıldız Asyalı itirafı

#Yıldız Asyalı#Arda Kural#Yıldız Asyalı Kimdir

Yıldız Asyalı, Arda Kural’ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Geçirdiği zor günlerin ardından iyileşen ve yeniden oyunculuk yapmaya başlama kararı alan Arda Kural, daha önce hiç kimsenin bilmediği büyük bir itirafta bulundu. 2.Sayfa programına konuk olan Kural, 'Yıldız benim ilk ve çocukluk aşkım' dedi. Peki, Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında, evli mi?

1/3Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında, evli mi Arda Kural’dan Yıldız Asyalı itirafı

Yıldız Asyalı’nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Arda Kural canlı yayında Yıldız Asyalı ile ilgili itirafta bulundu ve bir süre büyük bir aşk yaşadıklarını açıkladı. Yıldız Asyalı 1980 doğumludur. Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini besteledi ve yorumladı. Ünlü isim en son Kerem Saka ile beraber oldu ve daha sonra ayrıldı.

2/3YILDIZ ASYALI KİMDİR

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini besteledi ve yorumladı.

3/3TELEVİZYON KARİYERİ

TELEVİZYON KARİYERİ

Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti. İlk oyunculuk yeteneğini bu dizide gösteren Asyalı, dizide anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır. Sevilen bu dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü. Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı. Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı Sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.

2015 yılında işadamı Emre Vatansever’le nikah masasına oturan Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira isminde bir kızı var. Yıldız Asyalı ve Emre Vatansever, 2017 yılında boşandı. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi. İki isim bir süre sonra ayrıldı.

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