Gündem AA Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 13:50 | 15 Nisan 2021 - 13:50

Yıldırım Akbulut’a acı veda… Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Dün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için önce TBMM'de tören düzenlendi, daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştık. Tabi Yıldırım beyin gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı. Ve düşüncelerini bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik" dedi.