Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama 4 gün olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması yeni koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Covid 19 salgınının yayılım hızını düşürmek amacıyla hafta sonu kesintisiz ve hafta içi belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşında yeni bir kısıtlamanın olup olmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vererek, "Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi" dedi. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte, Bakan Koca'nın o konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeler...
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikincisi bu hafta sonu uygulandı. Yeni tedbirler gündemde yer alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Gazetecilerin "yılbaşında yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt veren Koca, yılbaşındaki sokağa çıkma yasağının gün sayısının bu haftaki sonuçlara göre belirleneceğini belirtti. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara uyarılarda bulunarak yılbaşı gecesi etkinliklerinin yapılmayacağının altını çizmişti.
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YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN MÜ OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
Koca, virüsün bulaştığı kişi sayısının dünyada 69 milyonu bulduğunu hala da artmaya devam ettiğini, 1,5 milyonu aşkın insanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Koca şunları söyledi;Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri yeni bir tedbir kısıtlamayı daha fazla genişletebilir miyiz, gün sayısını 4 güne çıkarabilir miyiz bunu gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.
Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev ziyaretleriyle ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Erdoğan, "Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. " demişti.
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.
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Kısıtlama olsa dahi evlerde verilebilecek olası partilere de değinen Prof. Dr. İlhan, "Buradaki en büyük önlem öz sorumluluk. Şöyle bir şey oluyor; toplum cumartesi akşamdan bir araya geliyor, pazar günü de beraber oluyorlar, beraber dışarıda da sosyalleşiyorlar, pazar akşamı herkes evine gidiyor. Böyle olunca cumartesinin ardı sıra gelen 6-7-8'inci günlerde maalesef hasta sayısının arttığını gözlemliyoruz. Filyasyona bakıldığında evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastaların olduğunu gözlemliyoruz. Toplum burada öz sorumluluk içinde olarak, olabildiğince çekirdek aile ile yaşamayı düşünmeli. Aşı da gelecek. Aşı ile birlikte mücadelenin daha da kuvvetleneceğini hepimiz biliyoruz. Bu yılbaşı için de geçerli" diye konuştu.