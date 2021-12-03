Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler

Yılbaşına kısa bir süre kala, geçtiğimiz yıl uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yılbaşı sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulamanın olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda resmi açıklamalara odaklanan vatandaşlar, planlarına şekil vermek adına sorularına yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...