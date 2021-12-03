Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler
2022 yılbaşı öncesi, sokağa çıkma yasakları hakkındaki araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Peki, bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yılbaşına kısa bir süre kala, geçtiğimiz yıl uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yılbaşı sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulamanın olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda resmi açıklamalara odaklanan vatandaşlar, planlarına şekil vermek adına sorularına yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...