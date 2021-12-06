Avrupa'da vaka ve ölüm sayısı artış kısıtlama getirdi: Türkiye'de yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, 31 Aralık'ta kısıtlama var mı?
Koronavirüsün yeni merkez üssü olarak adlandırılmaya başlanan Avrupa'da, vaka ve ölüm sayısı artışıyla sıkı önlemlerin getirilmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl kovid 19 tedbirleri dolayısı ile 31 Aralık'ta uygulanan kısıtlama, gözleri bu sene alınacak kararlara çevirdi. Peki, Türkiye'de yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, 31 Aralık'ta kısıtlama var mı?
Yılbaşı gecesi sokak kısıtlamasının olup olmayacağı milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Dünya yaklaşık 2 yıldır salgınla mücadele ederken, omicron varyantı endişelere neden oldu. Vaka ve ölüm sayıları nedeniyle ise birçok ülke yeni tedbirler aldı. Ancak ülkemizde yılbaşında kısıtlama olacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunacaklara koronavirüse karşı uyarıda bulundu.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.
Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
Bilim Kurulu üyesinden 'yılbaşı kutlaması' uyarısı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, yılbaşında evlerde ve sosyal mekanlarda bir araya geleceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Vatandaşlarımızın bir bölümü yılbaşında daha çok sosyalleşmek, bir araya gelmek düşüncesinde olabilirler. Bu vatandaşlarımız evlerde bir araya gelebilecekleri gibi diğer sosyal mekanlarda da bir araya gelebilirler. Evden başlayarak düşünürsek, evlerin olabildiğince temiz hava ile havalandırılmasına dikkat etmek gerektiğini bir kez daha söylemek gerekiyor. Olabildiğince mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Sadece koronavirüs değil diğer solunum yolu ile bulaşan hastalıklar için de bu çok geçerli" dedi.
SEYAHAT EDERKEN DİKKATLİ OLUNMALI'
Prof. Dr. İlhan, şehirlerarası seyahat ederken de dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, "Üniversitelerin pek çoğunda dönem dersleri tamamlanıyor, sınav haftası başlıyor. Gençlerimiz de ailelerinin yanına gidebilirler, yılbaşında bir arada olmak isteyebilirler. Tabi sadece evlerde değil de seyahat sırasında da çok dikkatli olmak gerekiyor. Uçak, tren, otobüs ve şahsi araçları ile de seyahat edeceklerin maskelerini çıkarmaması gerekiyor. Kişisel araç ile seyahat edeceklerde mesafe kaybolabilir. Bu yüzden de aracın içinin mutlaka temiz hava ile havalandırılması gerekiyor. Şehirlerarası yolda otobüs ve trenlerin de içinin temiz hava ile havalandırılması gerekiyor ki yolda da enfeksiyon olmasın. Seyahat ederken bazen insanlar yolda konaklama yerlerinde duruyorlar, bazen şahit oluyoruz burada mesafe kayboluyor. Mesafe, maske ve hijyen koşullarına dikkat edildiği takdirde yılbaşı sürecini olabildiğince az kişinin enfekte olduğu süreç olarak geçirebiliriz düşüncesindeyim" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. İlhan, yılbaşı öncesi aşıların tamamlanmasının enfeksiyon riski için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hiç aşı olamamış vatandaşlarımız özellikle gençlerimiz aslında yılbaşı gelmeden önce aşı olursalar koronavirüse karşı daha hazırlıklı olurlar. Bir araya geldiklerinde enfekte olursalar hastalığı daha hafif geçirme ihtimalleri söz konusu olur. Yine başkalarına, birlikte zaman geçirecekleri arkadaşlarına büyüklerine enfeksiyonu bulaştırma ihtimalleri daha az olur. Buna dikkat etmek kanısındayım. Henüz aşı olmamış vatandaşların aşılarını hemen bugünden tezi yok yaptırmaya başlaması, aşısı eksik olanların, 3'üncü dozu gelmiş milyonlarla ifade edilen kişi var. Bir an önce 3'üncü dozlarını yaptırmaları da eğer daha çok sosyalleşme içinde bulunacaklarsa çok doğru yaklaşım olacaktır."
"Hiç aşı olamamış vatandaşlarımız özellikle gençlerimiz aslında yılbaşı gelmeden önce aşı olursalar koronavirüse karşı daha hazırlıklı olurlar. Bir araya geldiklerinde enfekte olursalar hastalığı daha hafif geçirme ihtimalleri söz konusu olur. Yine başkalarına, birlikte zaman geçirecekleri arkadaşlarına büyüklerine enfeksiyonu bulaştırma ihtimalleri daha az olur. Buna dikkat etmek kanısındayım. Henüz aşı olmamış vatandaşların aşılarını hemen bugünden tezi yok yaptırmaya başlaması, aşısı eksik olanların, 3'üncü dozu gelmiş milyonlarla ifade edilen kişi var. Bir an önce 3'üncü dozlarını yaptırmaları da eğer daha çok sosyalleşme içinde bulunacaklarsa çok doğru yaklaşım olacaktır."