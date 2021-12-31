Yılbaşında metro, metrobüs ve otobüsler saat kaçta kadar çalışıyor? Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri

ANKARA İÇİN AÇIKLAMA

EGO Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi toplu taşımada sıkıntı yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. EGO’nun yılbaşı sefer düzenlemesinin ayrıntıları da belli oldu. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre 31 Aralık Cuma yılbaşı gecesi, Koru-OSB/Törekent metro hattında son trenler OSB/Törekent İstasyonu’ndan saat 01.10’da, Koru İstasyonu’ndan saat 01.35’te hareket edecek. Trenler Kızılay İstasyonu’ndan ise her iki yöne saat 02.00’de hareket edecek.



Keçiören metrosunda ise son trenler Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.50’de, Atatürk Kültür Merkezi(AKM) İstasyonu’ndan saat 02.15’te hareket edecek. Keçiören hattından gelip Koru yönüne gidecek olan yolcuların Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.25’te, OSB/Törekent yönüne gidecek olan yolcuların ise Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.40’ta hareket eden trenlere binmeleri gerekiyor. ANKARAY’da ise son trenler, AŞTİ İstasyonu’ndan 01.50’de, Dikimevi İstasyonu’ndan 01.55’te sefere çıkacak. ANKARAY, Kızılay İstasyonu’ndan her iki yöne saat 02.00’de hareket edecek.