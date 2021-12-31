Yılbaşında metro, metrobüs ve otobüsler saat kaçta kadar çalışıyor? Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma saatleri
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. 31 Aralık yılbaşı gecesi için toplu taşıma sefer saatlerini düzenleyen İBB, ek seferler konulacağını ve 24 saat metro, otobüs, metrobüslerin çalışacağını duyurdu. Ankara'da ise EGO otobüs saatleri 31 Aralık Cuma günü saat 00.00’dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar düzenlendi. 1 Ocak Cumartesi günü İstanbul ve Ankara'da toplu taşımayı kullanacak olanlar için ücret tarifesi belirlendi. Peki, yılbaşında metro, metrobüs ve otobüsler saat kaçta kadar çalışıyor? 1 Ocak 2022 toplu taşıma saatleri hakkında ayrıntılar.
Yılbaşında toplu taşıma kaça kadar çalışıyor sorusu İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray için açıklama yapan İBB, toplu taşıma araçlarının yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet vereceğini kamuoyu ile paylaştı Megakentte 31 Aralık yılbaşı gecesi otobüs, metro, metrobüsler 24 saat çalışacak.
1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)’den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.
Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.
İstanbul’da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.
ANKARA İÇİN AÇIKLAMA
EGO Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi toplu taşımada sıkıntı yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. EGO’nun yılbaşı sefer düzenlemesinin ayrıntıları da belli oldu. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre 31 Aralık Cuma yılbaşı gecesi, Koru-OSB/Törekent metro hattında son trenler OSB/Törekent İstasyonu’ndan saat 01.10’da, Koru İstasyonu’ndan saat 01.35’te hareket edecek. Trenler Kızılay İstasyonu’ndan ise her iki yöne saat 02.00’de hareket edecek.
Keçiören metrosunda ise son trenler Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.50’de, Atatürk Kültür Merkezi(AKM) İstasyonu’ndan saat 02.15’te hareket edecek. Keçiören hattından gelip Koru yönüne gidecek olan yolcuların Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.25’te, OSB/Törekent yönüne gidecek olan yolcuların ise Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.40’ta hareket eden trenlere binmeleri gerekiyor. ANKARAY’da ise son trenler, AŞTİ İstasyonu’ndan 01.50’de, Dikimevi İstasyonu’ndan 01.55’te sefere çıkacak. ANKARAY, Kızılay İstasyonu’ndan her iki yöne saat 02.00’de hareket edecek.
Keçiören metrosunda ise son trenler Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.50’de, Atatürk Kültür Merkezi(AKM) İstasyonu’ndan saat 02.15’te hareket edecek. Keçiören hattından gelip Koru yönüne gidecek olan yolcuların Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.25’te, OSB/Törekent yönüne gidecek olan yolcuların ise Şehitler İstasyonu’ndan saat 01.40’ta hareket eden trenlere binmeleri gerekiyor. ANKARAY’da ise son trenler, AŞTİ İstasyonu’ndan 01.50’de, Dikimevi İstasyonu’ndan 01.55’te sefere çıkacak. ANKARAY, Kızılay İstasyonu’ndan her iki yöne saat 02.00’de hareket edecek.
71 GÜZERGÂHTA 116 OTOBÜS SEFERİ
EGO otobüslerinde ise 31 Aralık Cuma günü saat 00.00’dan, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar düzenlemeler yapıldı. Metro ve ANKARAY’ın son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergâhında saat 02.30’a kadar 88 adet, 28 gece servisi güzergâhında saat 03.00’e kadar 28 adet olmak üzere toplam 71 güzergâhta 116 adet ilave otobüs servis planlaması yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri’nce anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için hemen ilave otobüs ve tren servisleri verileceğini de açıkladı.