Gündem Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 11:19 | 15 Aralık 2020 - 11:21

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yılbaşı yasakları hakkında bilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesi sokağa çıkma sınırlamasının belirlenen tarihler aralığında kesintisiz uygulanacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı merak konusu oldu. Peki, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?