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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 11:19 | 

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yılbaşı yasakları hakkında bilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesi sokağa çıkma sınırlamasının belirlenen tarihler aralığında kesintisiz uygulanacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı merak konusu oldu. Peki, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan buradaki konuşmasında, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında da bilgi verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması hakkında şunları söyledi:

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"Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır."

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