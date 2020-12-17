Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 2021 yılbaşı tatili hakkında önemli bilgiler
Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek sorusu 2021 yılına günler kala pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla evlerde geçecek olan yılbaşı tatili, yasakların da etkisiyle önceki senelere göre biraz daha uzun sürecek. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? İşte, yılbaşı tatili hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Yılbaşı tatili, 2021 yılına günler kala merak konusu olmaya başladı. Bu yıl önceki senelere göre daha farklı yaşanacak olan yılbaşı tatili, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerde geçirilecek. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşı tatili, 2021 yılında 31 Aralık Perşembe akşamı başlayıp, Cuma akşamı sona erecekti. Ancak Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması yasağı ile birlikte 31 Aralık tarihi de süreç içerisine dahil edildi. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yılbaşı tatili de otomatik olarak 31 Aralık saat 21.00'da başlayıp, 4 Aralık Pazartesi günü 05.00'da sona ermiş olacak.
İçişleri Bakanlığı kısıtlama detaylarını şu bilgilerle yayımladı;
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Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
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Hafta Sonları Balıkçı/Balık Tezgahları 10.00-17.00 Saatleri Arasında Açık Olabilecek
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.