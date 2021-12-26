Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? İşte 2022 yılbaşı tatil takvimi

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.



Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;