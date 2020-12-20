Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Dört gün sokağa çıkma yasağının detayları…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Aralık’ta gerçekleşen kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada yılbaşı için sokağa çıkma yasağı kararı verdiklerini duyurmuştu. Kabineden çıkan karara göre,yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yılbaşına günler kala sokağa çıkma yasağının başlayacağı ve biteceği tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları…
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1
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Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları yayınlanan genelgeyle paylaşıldı. Bakanlığın genelgesinde yasak ile ilgili yapılan açıklamada;“Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.” İfadelerine yer verildi.
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Bakanlık, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
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KİMLER MUAF OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürede, muaf tutulacak olan kurumlar ve kuruluşlar, açık olacak yerler genelgede sıralandı. Kabine toplantısında alınan karar gereği 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonları balıkçı/balık tezgahları belli saatlerde açık olacak Yasak boyunca avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, istisna kapsamında olacak.
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4 GÜNLÜK YASAKTA NERELER AÇIK OLACAK?
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.
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Sendikaların etkinlikleri de 1 Mart 2021'e kadar ertelendi
Genel kurulları dahil olmak üzere, sendikaların yapacağı etkinlikler de 1 Mart 2021'e kadar ertelendi. Daha önce illere gönderilen genelgeyle bu tarihe kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul ve etkinlikler ertelenmişti.
Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma ve klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak.
Havalandırma ve klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bunların bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında adli işlemler başlatılacak.