MİLLİ PİYANGO 2022 BİLETİ SORGULAMA (ONLİNE- MOBİL): Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye ve kazandıran numaralar tam liste

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta da merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Piyango sorgulama ekranı, 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı yılbaşı özellik çekilişiyle birlikte rağbet gördü. Milli Piyango bilet sorgulama işlemini yaparak size çıkan ikramiyeyi saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 120 milyon TL, 12 milyon TL, 1 milyon TL, 200 bin TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL, 1000 TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti) ve 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.Büyük- küçük birçok ikramiyenin dağıtıldığı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Saat 23.00’de başlayan büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango Online ekranının yanı sıra Kanal D ekranlarından da canlı olarak verildi. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinin amorti numaraları ise “4” ve “5” oldu.Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ekran aracılığıyla elinizdeki bilet numarası ile bilet sorgulama yapabilir ya da sıralı tam liste aracılığıyla ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

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