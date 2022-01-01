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GeriGündem MİLLİ PİYANGO 2022 BİLETİ SORGULAMA (ONLİNE- MOBİL): Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye ve kazandıran numaralar tam liste
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Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 10:01 | 

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLETİ SORGULAMA (ONLİNE- MOBİL): Milli Piyango sonuçları büyük ikramiye ve kazandıran numaralar tam liste

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye sayılarının belirlenmesiyle sona erdi. Amorti, teselli ikramiyeleri ve büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi ise milyonlarca bilet sahibi tarafından araştırılmaya başladı. Online ve mobil Milli Piyango bilet sorgulamaları 1 Ocak sabahından bu yana devam ediyor. Peki, Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi sayılara ve illere çıktı? İşteMilli Piyango sonuçları büyük ikramiye ve kazandıran numaralar tam liste

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1
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta da merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Piyango sorgulama ekranı, 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı yılbaşı özellik çekilişiyle birlikte rağbet gördü. Milli Piyango bilet sorgulama işlemini yaparak size çıkan ikramiyeyi saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 120 milyon TL, 12 milyon TL, 1 milyon TL, 200 bin TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL, 1000 TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti) ve 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

Büyük- küçük birçok ikramiyenin dağıtıldığı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Saat 23.00’de başlayan büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango Online ekranının yanı sıra Kanal D ekranlarından da canlı olarak verildi. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinin amorti numaraları ise “4” ve “5” oldu.

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ekran aracılığıyla elinizdeki bilet numarası ile bilet sorgulama yapabilir ya da sıralı tam liste aracılığıyla ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÇEKİLİŞİN HEMEN ARDINDAN BU SAYFADA OLACAK | BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

2MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ İLE ÇIKTI

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ İLE ÇIKTI?

Milli Piyango büyük ikramiyesi 9876066 numaralı bilete isabet etti. Biletin İzmir Konak'tan satın alındığı öğrenildi.
3MİLLİ PİYANGODA KAZANDIRAN NUMARALAR

MİLLİ PİYANGO'DA KAZANDIRAN NUMARALAR

1 Milyon 200 Bin TL Kazandıran numaralar

 

  • 2235206
  • 2364344
  • 2879455
  • 3055229
  • 4077312
  • 4907435
  • 7141746
  • 7333210
  • 7728011
  • 7728896

 



412 Bin TL kazandıran numaralar

12 Bin TL kazandıran numaralar



 

  • 0130730
  • 0150079
  • 0275673
  • 0535950
  • 0796122
  • 0801304
  • 0919683
  • 0920638
  • 0962233
  • 1070364
  • 1146916
  • 1205932
  • 1266902
  • 1369290
  • 1442349
  • 1509767
  • 1527433
  • 1602522
  • 1715065
  • 1778006
  • 1824872
  • 2007510
  • 2116581
  • 2129968
  • 2269147
  • 2344418
  • 2513158
  • 2533222
  • 2690698
  • 2924162
  • 2942899
  • 2973569
  • 3074841
  • 3120652
  • 3138879
  • 3219679
  • 3560465
  • 3713336
  • 3793670
  • 3841345
  • 3925144
  • 3935588
  • 4150211
  • 4233493
  • 4262075
  • 4277512
  • 4354654
  • 4483938
  • 4513057
  • 4523173
  • 4589440
  • 4592793
  • 4864163
  • 5009678
  • 5100771
  • 5104062
  • 5115936
  • 5125572
  • 5129588
  • 5150254
  • 5562047
  • 5694068
  • 5720773
  • 5936904
  • 6127878
  • 6387120
  • 6506012
  • 6527233
  • 6571939
  • 6578046
  • 6612287
  • 6754578
  • 6878000
  • 6915060
  • 7102736
  • 7335513
  • 7339450
  • 7414445
  • 7630951
  • 7769870
  • 7808225
  • 7905174
  • 8049223
  • 8151703
  • 8160774
  • 8220400
  • 8229353
  • 8614969
  • 8645236
  • 8822801
  • 8830719
  • 8975363
  • 8986239
  • 9092225
  • 9163265
  • 9164979
  • 9425722
  • 9755333
  • 9800399
  • 9980685

 

512 Bin TL kazandıran numaralar

12 Bin TL kazandıran numaralar

 

  • 6127878
  • 6387120
  • 6506012
  • 6527233
  • 6571939
  • 6578046
  • 6612287
  • 6754578
  • 6878000
  • 6915060
  • 7102736
  • 7335513
  • 7339450
  • 7414445
  • 7630951
  • 7769870
  • 7808225
  • 7905174
  • 8049223
  • 8151703
  • 8160774
  • 8220400
  • 8229353
  • 8614969
  • 8645236
  • 8822801
  • 8830719
  • 8975363
  • 8986239
  • 9092225
  • 9163265
  • 9164979
  • 9425722
  • 9755333
  • 9800399
  • 9980685

 

6120 Bin TL kazandıran numaralar

120 Bin TL kazandıran numaralar



 

  • 0078371
  • 0170681
  • 0214962
  • 0420658
  • 0613417
  • 1306329
  • 1663520
  • 2237734
  • 2619326
  • 2776695
  • 3171980
  • 3748152
  • 4570472
  • 5467007
  • 5578083
  • 5645036
  • 5682593
  • 6205750
  • 6314708
  • 6435891
  • 7024637
  • 7338558
  • 7393447
  • 7750704
  • 7809946
  • 8196159
  • 8201115
  • 8222456
  • 8258639
  • 8345770
  • 8385805
  • 8399163
  • 8831844
  • 9172700
  • 9246584
  • 9490342
  • 9624420
  • 9919572
  • 9962942

 

 



76 Bin TL kazandıran numaralar

6 Bin TL kazandıran numaralar



 

  • 0044475
  • 0070243
  • 0080561
  • 0083479
  • 0120817
  • 0139374
  • 0341241
  • 0355927
  • 0377151
  • 0417254
  • 0626268
  • 0627397
  • 0690564
  • 0888457
  • 0889792
  • 0950463
  • 0972840
  • 0988560
  • 1001101
  • 1117368
  • 1123047
  • 1129022
  • 1134664
  • 1233206
  • 1276382
  • 1302263
  • 1424088
  • 1482741
  • 1484784
  • 1516851
  • 1671868
  • 1716989
  • 1736689
  • 1746878
  • 1800057
  • 1838349
  • 1896393
  • 1898523
  • 1971230
  • 2039622
  • 2261698
  • 2271124
  • 2322578
  • 2327819
  • 2330283
  • 2369890
  • 2389692
  • 2447344
  • 2551563
  • 2610288
  • 2615233
  • 2658077
  • 2758325
  • 2812387
  • 2963119
  • 3018162
  • 3020656
  • 3043301
  • 3045772
  • 3053198
  • 3121588
  • 3183782
  • 3353192
  • 3356053
  • 3360578
  • 3437421
  • 3514533
  • 3598991
  • 3651480
  • 3666737
  • 3702695
  • 3732681
  • 3753401
  • 3802373
  • 3807227
  • 3827948
  • 3891874
  • 3929124
  • 3934596
  • 3968495
  • 3974244
  • 4013370
  • 4052957
  • 4121745
  • 4330292
  • 4384000
  • 4468984
  • 4497692
  • 4506339
  • 4539279
  • 4633076
  • 4656149
  • 4699100
  • 4699237
  • 4777346
  • 4839383
  • 4941868
  • 5097393
  • 5119654
  • 5164020
  • 5173898
  • 5231795
  • 5256699
  • 5299938
  • 5393752
  • 5403703
  • 5412918
  • 5494498
  • 5521817
  • 5555844
  • 5626184
  • 5627757
  • 5674760
  • 5780510
  • 5803202
  • 5844142
  • 5854293
  • 5941613
  • 5977187
  • 6053064
  • 6067006
  • 6208824
  • 6212144
  • 6295445
  • 6413247
  • 6445570
  • 6475544
  • 6563879
  • 6613762
  • 6666498
  • 6710081
  • 6755984
  • 6794862
  • 6868384
  • 6888250
  • 7101072
  • 7127800
  • 7209166
  • 7222696
  • 7229145
  • 7320529
  • 7321226
  • 7361436
  • 7447038
  • 7457381
  • 7498881
  • 7523089
  • 7583866
  • 7663520
  • 7681743
  • 7744916
  • 7798175
  • 7867680
  • 7900051
  • 7953280
  • 7996998
  • 8004068
  • 8004088
  • 8075160
  • 8099201
  • 8271735
  • 8321337
  • 8446711
  • 8453076
  • 8498085
  • 8523288
  • 8541057
  • 8582054
  • 8599181
  • 8617044
  • 8617993
  • 8682689
  • 8813347
  • 8866165
  • 8893144
  • 8949166
  • 8960872
  • 8977045
  • 8990666
  • 9051056
  • 9070015
  • 9123093
  • 9195061
  • 9257178
  • 9258720
  • 9300898
  • 9328381
  • 9342548
  • 9362256
  • 9374081
  • 9407549
  • 9414986
  • 9415491
  • 9547817
  • 9558570
  • 9637737
  • 9728169
  • 9840616
  • 9870008
  • 9964012

 

8Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

 

  • 001526
  • 026721
  • 034949
  • 043675
  • 045786
  • 053550
  • 062343
  • 087817
  • 097881
  • 116557
  • 117891
  • 118711
  • 121036
  • 132655
  • 136519
  • 168089
  • 181388
  • 188254
  • 193279
  • 210528
  • 210976
  • 222410
  • 227216
  • 235666
  • 236036
  • 237918
  • 240629
  • 240824
  • 245573
  • 250184
  • 258256
  • 269899
  • 277243
  • 282225
  • 287679
  • 305295
  • 350083
  • 351537
  • 358998
  • 376268
  • 384441
  • 415910
  • 430447
  • 433534
  • 438342
  • 441110
  • 446345
  • 470929
  • 508123
  • 508831
  • 509126
  • 529171
  • 530042
  • 561073
  • 561607
  • 566378
  • 570146
  • 570956
  • 571604
  • 573762
  • 588644
  • 598150
  • 602214
  • 621238
  • 625305
  • 629148
  • 651925
  • 677892
  • 687244
  • 701250
  • 712878
  • 713449
  • 718215
  • 729734
  • 738112
  • 755915
  • 760839
  • 761997
  • 772718
  • 785812
  • 791464
  • 793575
  • 848031
  • 851940
  • 877616
  • 878132
  • 909735
  • 910837
  • 913395
  • 917818
  • 925639
  • 927333
  • 937468
  • 958262
  • 967085
  • 977578
  • 978539
  • 978919
  • 982509
  • 992479

 

9Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

 

  • 01091
  • 02312
  • 04118
  • 04317
  • 04416
  • 04743
  • 04865
  • 05520
  • 06605
  • 07113
  • 07965
  • 09412
  • 11158
  • 11893
  • 11940
  • 12228
  • 12776
  • 13156
  • 14838
  • 15435
  • 16097
  • 16653
  • 16879
  • 18450
  • 20056
  • 20981
  • 20989
  • 22096
  • 22866
  • 22879
  • 23888
  • 24862
  • 25104
  • 26196
  • 26248
  • 27163
  • 27496
  • 31238
  • 31681
  • 32706
  • 34516
  • 34937
  • 35179
  • 35283
  • 35295
  • 35949
  • 36482
  • 36997
  • 38031
  • 38349
  • 38911
  • 39229
  • 41005
  • 42185
  • 43347
  • 45455
  • 46326
  • 46489
  • 48840
  • 50465
  • 50571
  • 50765
  • 52536
  • 53583
  • 54223
  • 55186
  • 57183
  • 57780
  • 57966
  • 58162
  • 58290
  • 58841
  • 59554
  • 59693
  • 61007
  • 68128
  • 69008
  • 69289
  • 69371
  • 69619
  • 71494
  • 73044
  • 73278
  • 73362
  • 75813
  • 76146
  • 82910
  • 84064
  • 86369
  • 87134
  • 88810
  • 89074
  • 90456
  • 91456
  • 92743
  • 92831
  • 95083
  • 95533
  • 96042
  • 97163

 

10500 TL İkramiye kazanan numaralar

500 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0105
  • 0451
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11300 TL İkramiye kazanan numaralar

300 TL İkramiye kazanan numaralar

 

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240 TL İkramiye kazanan numaralar

 

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12240 TL İkramiye kazanan numaralar

240 TL İkramiye kazanan numaralar

 

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  • 71
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