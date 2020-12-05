Yılbaşı için süslü tarife

YOĞUN İLGİ FİYATINI ARTTIRDI



Yeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Uğur Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre artış oldu. Bu sene koronavirüs nedeniyle mecburen evde kutlama yapılıyor. En çok satılan Noel Baba şapkası geçen yıl 7-8 liraydı. Bu sene ise 15 lira oldu. Ağaçlar 100 liradan 150 liraya yükseldi. Çocuklar için Noel Baba kostümleri geçen sene 45 liraydı, bu sene ise 80 lira. Büyükler için kostüm fiyatı da arttı. Geçen yıl kostüm 250 liraydı, bu yıl 350 lira oldu. Fiyatı 150 liradan başlayan kostümler de var. Noel Baba sakalı en çok satılan ürünlerden. Geçen yıl fiyatı 25 liraydı, bu yıl ise 40 liradan satılıyor" dedi.