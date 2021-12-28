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GeriTelevizyon Yılbaşı Gecesi TV’de neler var? İşte televizyon kanallarının 2022 yılbaşı programları
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Televizyon
Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 16:40 | 

Yılbaşı Gecesi TV’de neler var? İşte televizyon kanallarının 2022 yılbaşı programları

Televizyon kanallarının 2022 yılbaşı programları belli oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşını evde geçirecekler için birbirinden eğlenceli Tv programları 31 Aralık gecesi ekranlarda yer alacak. Peki, yılbaşı gecesi TV’de neler var? İşte yeni yılı ekran başında karşılayacakları için televizyon kanallarının 2022 yılbaşı programları...

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1
Her sene olduğu gibi 2021 yılının son haftasında da Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. 31 Aralık 2021 akşamında diziler ve programlar yılbaşı özel bölümleri ile ekrana gelecekler.
2KANAL D

KANAL D

Her hafta farklı bir konseptle ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de olacak.
3TV8

TV8

TV8’de sevilen yarışma O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yer alacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde spor ve televizyon dünyasının ünlü simaları sahne alacak.
4FOX

FOX

Fox TV yeni yıla Ata Demirer ile girecek. Ata Demirer Gazinosu Yılbaşı Akşamı TV’de İlk Kez Fox TV’de yayımlanacak. Komedyen Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.
5ATV

ATV

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” programı yılbaşı akşamı ATV ekranlarında olacak.
6SHOW TV

SHOW TV

Show Tv'den ekranlarımıza gelen Güldür Güldür Show, her sene olduğu gibi bu sene de Yılbaşı Özel programı yayınlayacak. Güldür Güldür Show'un Yılbaşı Özel Programına konuk olacak ünlüler; Emel Sayın, Olcan Şahan, Kobra Murat, Ümit Karan ve Buray oldu.
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