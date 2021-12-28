Yılbaşı Gecesi TV’de neler var? İşte televizyon kanallarının 2022 yılbaşı programları
Televizyon kanallarının 2022 yılbaşı programları belli oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşını evde geçirecekler için birbirinden eğlenceli Tv programları 31 Aralık gecesi ekranlarda yer alacak. Peki, yılbaşı gecesi TV’de neler var? İşte yeni yılı ekran başında karşılayacakları için televizyon kanallarının 2022 yılbaşı programları...
Her sene olduğu gibi 2021 yılının son haftasında da Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. 31 Aralık 2021 akşamında diziler ve programlar yılbaşı özel bölümleri ile ekrana gelecekler.
TV8
TV8’de sevilen yarışma O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yer alacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde spor ve televizyon dünyasının ünlü simaları sahne alacak.
ATV
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” programı yılbaşı akşamı ATV ekranlarında olacak.