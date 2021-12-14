Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir? İşte kokinanın bakımı ve hikayesi

KOKİNA BAKIMI

Kokina, canlı bir bitki olduğu için bakıma ihtiyacı vardır. Kokina çiçeği, ne çok sıcağı ne de çok soğuğu sever. Bu çiçeğin uzun ömürlü olması için ılık bir ortam ve haftada 2 defa sulamak yeterli olacaktır.