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Yaşam
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 14:49 | 

Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir? İşte kokinanın bakımı ve hikayesi

Kokina yılbaşı denildiğinde ilk akla gelen sembollerden biri oluyor. Yılbaşının vazgeçilmezi arasında olan kokina çiçeği tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Yılbaşının simgesi haline gelen bu çiçeği toplamak ise oldukça zahmetli. Peki, yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir? İşte kokinanın bakımı ve hikayesi

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1
Hakkında pek çok efsane bulunan kokina, kırmızı ve yeşil rengiyle yeni yıl ruhunu en iyi yansıtan çiçeklerden biri. Yunanca kırmızı anlamına gelen kokina çiçeği, yeni yıl yaklaşınca yeşil yaprakları arasına silcan adlı kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanarak birleştirilmesiyle kokina çiçeği yapılıyor.
2
İstanbul Rumları'nın yeni yıl süslemesi olarak kullandığı bir bitkidir. Kırmızı anlamına gelen kokinanın şans ve mutluluk getireceğine inanılıyor. Şans getirmesinin yanı sıra bir rivayete göre; kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri 1 yıl boyunca çürümez ya da solmaz ise çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına inanılıyor.
3KOKİNA BAKIMI

KOKİNA BAKIMI

Kokina, canlı bir bitki olduğu için bakıma ihtiyacı vardır. Kokina çiçeği, ne çok sıcağı ne de çok soğuğu sever. Bu çiçeğin uzun ömürlü olması için ılık bir ortam ve haftada 2 defa sulamak yeterli olacaktır.
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