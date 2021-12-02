Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? 2022 Yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları
Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, bu yıl içi belirlenen tutarı merak ediyor. Peki, Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? 2022 Yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden görüntüleyebilecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango Bileti hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor. Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar.