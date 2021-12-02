Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? 2022 Yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango Bileti hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor. Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar.