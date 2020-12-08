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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 10:08 | 

Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu... Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta

Toplam 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıktı. Toplam 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için biletler hem bayilerden hem de millipiyangoonline.com internet sitesinden satın alınabilecek. Bunun yanı sıra Milli Piyango mobil uygulaması aracılığıyla da yılbaşı bileti satın almak ve biletlerin takibini yapmak mümkün olacak. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, heyecan dolu çekiliş öncesi merak edilen tüm detaylar

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2021 yılbaşı bilet fiyatları, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bu yıl da internet üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletleri, Millipiyangoonline.com internet sitesinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleri ile yer alacak. Peki, 2021 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, tam 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş hakkında detaylı bilgiler

2YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK
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YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Buna göre tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL üzerinden satışa sunulacak.

Dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

 

563.400.000



MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

3Milli Piyango oynamanın kuralları neler
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Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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