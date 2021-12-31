Yılbaşı 2022 için Google'dan Doodle sürprizi! 2022 Yılbaşı Doodle tasarımı ile tüm dünyada kutlanıyor
Yılbaşı Google tarafından Doodle ile kutladı. Kullanıcılarına iyi yıllar dileyen ünlü arama motoru devi, ana sayfasında renkli 'Google' logosuna yer verdi. Sene içerisinde özel günler ve tarihlerde kullanıcılarına hatırlatmalarda bulunarak Doodle hazırlayan Google'ın ana sayfasındaki "Yılbaşı" tasarımına tıkandığında yeni yılla ilgili bilgilere ve haberlere erişim imkanı sağlanıyor. Tüm dünya yeni yıl için geri sayıma başlarken görsele beraber yılbaşı tarihi de gündeme geldi. İçinde bulunulan yılın bitimi olan yılbaşı miladi takvime göre yılın ilk günü olarak geçiyor. İşte, yılbaşı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yılbaşı için ünlü arama motoru Google'ın Doodle hazırlayarak yeni yıl sürprizi yaptı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Google "Yılbaşı" tasarımına yer vererek dünyada gündem oldu. Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece olarak adlandırılan Yılbaşı, ünyanın en ünlü resmî tatilleri arasında yer alıyor. Yeni yıl dünyanın bir çok ülkesinde kutlanırken, tasarım sayesinde Yılbaşı 2022 ile ile ilgili haberlere de ulaşım imkanı sağlandı.
YILBAŞI TARİHİ
Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.
Mezopotamya yeni yılı ilk kez MÖ 2000 yılında, Mart ortasında ilkbahar ekinoksu zamanında kutladı.
Erken Roma takvimi, 1 Mart'ı yılın ilk günü olarak belirledi. Takvimin Mart ayından itibaren sadece 10 ayı vardı. Yeni yılın bir zamanlar Mart ayı ile başladığı bazı ayların isimlerine hala yansımaktadır.
Miladi takviminin dokuzuncu ayından on ikinci ayına kadar olan Eylül'den Aralık'a kadar, başlangıçta yedinci ila onuncu aylar arasında konumlandırılmıştı. Roma mitolojisi, Ianuarius ve Februarius'un iki yeni ayının oluşturulmasıyla genellikle ikinci kralları Numa Pompilius'a itibar etti. Bunlar ilk olarak yılın sonunda yerleştirildi, ancak bir süre sonra bunun yerine ilk iki ay olarak kabul edildi.
Erken Roma takvimi, 1 Mart'ı yılın ilk günü olarak belirledi. Takvimin Mart ayından itibaren sadece 10 ayı vardı. Yeni yılın bir zamanlar Mart ayı ile başladığı bazı ayların isimlerine hala yansımaktadır.
Miladi takviminin dokuzuncu ayından on ikinci ayına kadar olan Eylül'den Aralık'a kadar, başlangıçta yedinci ila onuncu aylar arasında konumlandırılmıştı. Roma mitolojisi, Ianuarius ve Februarius'un iki yeni ayının oluşturulmasıyla genellikle ikinci kralları Numa Pompilius'a itibar etti. Bunlar ilk olarak yılın sonunda yerleştirildi, ancak bir süre sonra bunun yerine ilk iki ay olarak kabul edildi.
Yılbaşı arifesi
Ocak ayının ilk günü, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde Aralık ayı başında başlayan radyo, televizyon ve gazeteler de dahil olmak üzere, geçen yılın anma döneminden sonra yeni bir yılın başlangıcını temsil ediyor. Yayınlarda, önceki yıldaki değişiklikleri gözden geçiren yıl sonu makaleleri bulunur.
Yeni Yıl Günü
Yeni yıl Günü kapsamında 1 Ocak'ta dünya çapında düzenlenen kutlamalar ve etkinlikler genellikle şunları içerir:
Londra'daki Yeni Yıl Günü Geçit Töreni, Pasadena'daki Güller Turnuvası ("Gül Geçit Töreni" olarak da bilinir) ve Philadelphia'daki Mummers Geçit Töreni de dahil olmak üzere Yeni Yıl Günü'nde çok sayıda büyük geçit töreni düzenlenir. Bahamalar'da Junkanoos ile de ilişkilidir.
2010'ların başında, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin elli eyalet parkı sisteminde İlk Gün Yürüyüşlerinin yapıldığı gündür.
Viyana Filarmoni Orkestrası geleneksel olarak Yılbaşı sabahı bir Yeni Yıl konseri verir.
Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.
Londra'daki Yeni Yıl Günü Geçit Töreni, Pasadena'daki Güller Turnuvası ("Gül Geçit Töreni" olarak da bilinir) ve Philadelphia'daki Mummers Geçit Töreni de dahil olmak üzere Yeni Yıl Günü'nde çok sayıda büyük geçit töreni düzenlenir. Bahamalar'da Junkanoos ile de ilişkilidir.
2010'ların başında, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin elli eyalet parkı sisteminde İlk Gün Yürüyüşlerinin yapıldığı gündür.
Viyana Filarmoni Orkestrası geleneksel olarak Yılbaşı sabahı bir Yeni Yıl konseri verir.
Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.
Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.
Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.
Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.
Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).
Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.
Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.
Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.
Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).
Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.