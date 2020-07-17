Yılan burcu var mı, burçlar değişti mi? (NASA'dan iddialara açıklama) İşte iddia edilen yeni burç tarihleri bilgisi

'Burçların tarihleri değişti' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İddia edilen yeni burç tarihleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıyor. NASA'nın bu konu hakkında bir açıklama yaptığı iddia edildi. 'Burçlar değişti' iddiası NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor. İddiaya göre, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu gerekçesiyle burçların tarihi değişiyor. Peki, iddialar doğru mu, burçlar değişti mi, iddia edilen yeni burç tarihleri nasıl? İşte iddia edilen yeni burç tarihlerinin listesi ve NASA’dan yapılan açıklama...