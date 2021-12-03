Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!
Sanat ve sinema dünyasının ünlü isimleri nikah masasında.... İşte hayatlarının en özel anları...
Ünlü çift ilk kez paylaştı: 26 Nisan 1993 resmi tarih!
28 yıllık birlikteliklerini 2015 yılında bebekle taçlandıran Mustafa-Övül Avkıran çifti evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada kutladı.
Düğünden bir fotoğrafı paylaşan Övül Avkıran altına, '26 Nisan 1993 resmi tarih... İyi günde kötü günde yan yana!' mesajını düştü. Oyuncu Mustafa Avkıran ise, '26 Nisan 1993... İyi günde kötü günde...' notunu yazdı.
Düğünden bir fotoğrafı paylaşan Övül Avkıran altına, '26 Nisan 1993 resmi tarih... İyi günde kötü günde yan yana!' mesajını düştü. Oyuncu Mustafa Avkıran ise, '26 Nisan 1993... İyi günde kötü günde...' notunu yazdı.
Altı yıl önce oğulları Alaz'ı kucağına alan çift verdikleri röportajda mutluluklarını şu sözlerle ifade etmişti;
Alaz’ın aranıza katılmasına ne zaman karar verdiniz?
Övül A.: Karar vermek? Öyle bir şey yok, sürpriz. Bizim karar verdiğimiz şey hayatımızı hafifletmek, yüklerimizi atmak oldu. Yüklerimizi attığımızda da bu fırsatı kaçırmamalıyız dedik herhalde. Garajistanbul’u devrettik... Onu devrettikten sonra da çeşitli planlarımız vardı, karavan alıp bol bol seyahat etmek gibi. İlk tatilimizde Alaz geldi. Herkes sanıyor ki bu yaşta çocuk olunca, “Bu saate kadar çalıştılar, ettiler, olmadı, tedavi filan, bu saatte oldu...”
Mustafa A.:Tüp bebek olduğunu düşünüyorlar.
Övül A.: Hatta çevremizde çocuğu olmayıp da isteyenler gizli gizli açıp soruyorlar, “Nasıl yaptınız, bizde de yaş ilerledi ama, hangi yöntemle oldu?” diye... “Biraz hafifledik, stresi attık oldu” diyoruz.
Mustafa A.: Ama şunu anladık, hakikaten hayatın yüklerini atınca kendiliğinden geliyor.
Alaz’ın aranıza katılmasına ne zaman karar verdiniz?
Övül A.: Karar vermek? Öyle bir şey yok, sürpriz. Bizim karar verdiğimiz şey hayatımızı hafifletmek, yüklerimizi atmak oldu. Yüklerimizi attığımızda da bu fırsatı kaçırmamalıyız dedik herhalde. Garajistanbul’u devrettik... Onu devrettikten sonra da çeşitli planlarımız vardı, karavan alıp bol bol seyahat etmek gibi. İlk tatilimizde Alaz geldi. Herkes sanıyor ki bu yaşta çocuk olunca, “Bu saate kadar çalıştılar, ettiler, olmadı, tedavi filan, bu saatte oldu...”
Mustafa A.:Tüp bebek olduğunu düşünüyorlar.
Övül A.: Hatta çevremizde çocuğu olmayıp da isteyenler gizli gizli açıp soruyorlar, “Nasıl yaptınız, bizde de yaş ilerledi ama, hangi yöntemle oldu?” diye... “Biraz hafifledik, stresi attık oldu” diyoruz.
Mustafa A.: Ama şunu anladık, hakikaten hayatın yüklerini atınca kendiliğinden geliyor.
Gül Sunal, fotoğrafın altına "30 Nisan 1975 Saat:13.30 Beyoğlu Evlendirme Dairesi... Huzurla uyuyun ben daha buralardayım..." notunu düştü.
YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı ile evlilik hazırlığı yapan ve 'daha önce bir kez evlendim' diyen Nuri Alço'nun 1974 yılında Fulden Uras'ın anneannesiyle de nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Fulden Uras, bilinmeyen evliliğin detaylarını canlı yayında anlattı.
"Anneannem Nuri Alço'yu tanıdığında Nuri Eskişehir'de ilaç teknikeriydi. İstanbul'a gelme sebebi de benim anneannem. Aralarında yaş farkı var. Nuri Alço benim annemle yaşıttı. Ben çocuktum evlendiklerinde. Benim anneannem dünya görüşü çok açık, 1974 yılında mavi gelinlik giyecek kadar modern bir kadındı. Ben genç kız olduğumda Nuri Alço hala anneannemin eşiydi."
"Nuri Alço ozamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu. Bir aldatılma var. Nuri Alço çok inkar etti. Biz ona hiç 'dede' demedik, hep 'Nuri' dedik. Bir gün Mali'nin programına katıldım. Nuri Alço da vardı. Ben 'Nuri benim dedem' dedim. Kuliste 'kızım niye söylüyorsun' diye bana kızdı."
"Sanıyorum ki aralarında 17-18 yaş var. Anneannem bana 'Ben bir gün bunu gazeteye vereceğim' derdi. Anneannem rahat uyusun. Ben Türkiye'ye söyledim. Nuri Alço'nun ilk evliliği benim anneannem Sevinç Gülle'dir."
ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ
Yaklaşık 4 yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünyaevine girdi. Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ
Binbir Gece dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan iki ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Les Ottomans Otel’de evlendi. Korel, şahitler huzurunda atılan imzanın ardından böyle poz verdi. Çiftin Ali ve Han adında iki oğlu var.
COŞKUN SABAH - CEYDA OKAY
Sanatçı Coşkun Sabah, manken Ceyda Okay ile Conrad Oteli Havuzbaşı'nda yapılan törenle dünyaevine girdi. Sabah, törenin ardından eşiyle ilk pozunu verdi.. Çift anlaşmalı olarak boşandı
DOLUNAY SOYSERT - SİNAN TUZCUOĞLU
Oyuncu Dolunay Soysert kendisi gibi oyuncu olan Sinan Tuzcu ile 2007 yılında evlendi ve bu kare çiftin nikahından hemen sonra çekildi. Ünlü çift de boşandı.
DEMET AKALIN - OKAN KURT
Demet Akalın büyük aşk yaşadığı işadamı Okan Kurt ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreni öncesi Akalın ve Kurt objektiflerin karşısına geçti. Sıkıntılı günler yaşayan çift ayrıldı ama birbirinden kopamadı. Kurt ve Akalın hayatlarına sevgili olarak devam ediyor.
EBRU ŞALLI - HARUN TAN
Ebru Şallı, üç yıl birlikte olduğu Harun Tan'la Swissotel'de düzenlenen bir düğünle 2002 yılında evlendi. Çift anlaşmalı olarak boşandı
EMRE BELÖZOĞLU - TUĞBA GÜREVİN
Fenerbahçeli yıldız futbolcu Emre Belözoğlu bir süredir birlikte olduğu Tuğba Gürevin ile evlendi. Çift nikahın ardından böyle poz verdi.
KAYA ÇİLİNGİROĞLU - FERAYE TANYOLAÇ
İşadamı Kaya Çilingiroğlu uğruna eşinden boşandığı Feraye Tanyolaç ile evlendi. Çift sürpriz nikahı fotoğraf karesiyle ölümsüz kıldı. Ancak onlar da beklenmedik bir şekilde ayrıldı.
FATİH TERİM - FULYA TERİM
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.
Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.
Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.
KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK
Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.
MEHMET ALİ ERBİL - TUĞBA ERBİL
Şovmen Mehmet Ali Erbil Roma'da uzatmalı aşkı Tuğba Coşkun ile evlendi. Konsolos Hüseyin Doğan'ın kıydığı nikâhta Mehmet Ali Erbil'in şahidi Ertan Ertekin olurken, Tuğba Coşkun'un şahidi ise Seda Sayan'dı. Ali Sadi adında bir oğulları olan ikili bir süre sonra yollarını ayırdı. O günden geriye ise bu fotoğraf kaldı.
MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN
Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, kliplerinde rol alan ve Kalbimi Kıra Kıra' dizisinde birlikte oynadığı manken İsmet Özhan'la Malkara'da sürpriz bir evlilik yaptı.
Çift nikahtan sonra objektiflerin karşısına geçti. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve ikili yollarını ayırdı.
Çift nikahtan sonra objektiflerin karşısına geçti. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve ikili yollarını ayırdı.
MÜJDE AR - SAMİM DEĞER
Oyuncu Müjde Ar, ilk evliliğini dönemin ünlü yönetmenlerinden Samim Değer ile yaptı. İşte o günlere ait bir kare...
NİHAN AKKUŞ - OKAN BURUK
Yaklaşık iki yıl aşk yaşayan manken Nihan Akkuş ile futbolcu Okan Buruk, Swissotel Sultanpark’ta düzenlenen törenle evlendi. Çift, nikah öncesi kameraların karşısına geçti.
SEDA SAYAN - ONUR ŞAN
Seda Sayan ile Onur Şan yaklaşık 40 davetlinin katıldığı özel bir nikah töreni ile evlendi. Aradığı mutluluğu bulamayan Sayan, eşinden boşandı. Evlilikten geriye bu fotoğraf kaldı.
SEDA SAYAN - SONER YAPÇACIK (1998-1999)
Seda Sayan, tanıştıktan 3 dakika sonra gelen evlilik teklifine "Evet" dedi. Ancak bu mutluluk çok kısa sürdü. Bu Seda Sayan'ın üçüncü evliliği oldu.
MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL
Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.
TAN SAĞTÜRK - ALONA ATABERK
Ünlü balet Tan Sağtürk, Alona Ataberk ile Tarabya'daki Fransız Bahçeleri'nde gizlice evlendi. Nikâhı, döneminŞişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Çift ilk pozlarını nikah öncesi verdi.
TÜLİN ŞAHİN - MEHMET ÖZER
Tülin Şahin iş adamı Mehmet Özer ile Swisotel Chalet Bahçede 2005 yılında evlendi.İşte o güne ait bir fotoğraf... Fakat çiftin 12 yıllık evliliklerini sonlandırdı.