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'Yıl 1994... Dedemin gecekondusu...' Bu kız şimdi çok ünlü!

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#Magazin Tarihine Damga Vuran Fotoğraflar#Ecem Erkek#PINAR ALTUĞ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 12:08

Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.