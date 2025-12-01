'Yıl 1968... Lunapark cennet gibiydi... '

"Annem Semra ve babam Attila Belgün. Aşk evliliği yapmış bir anne babanın kızıyım :)Çocukluğumdan beri kardeşim olmadığı için evimizde hep kedim vardı.İyi huylarım; Kalbi sevgiyle dolu ,iyi niyetli, saygılı ,kibar ve nezaketli bir bireyim. Asla kibirli, ukala, hadsiz ve kıskanç değilim. Hatta haddini aşan saygısız insanlara karşı bile son derece kibar davranırım. Anlayana tabii... Hayvanseverim bazen insanlardan fazla sevdiğim de olur. Evimizde hep bir kedim vardı. Onları kendime kardeş arkadaş yapmıştım…Seçiciyim... Arkadaşlarımı dostlarımı seçerken bile çok dikkatliyim. Az ve öz arkadaşım ve dostum vardır.Aynı şekilde iş hayatımda da öyleyim. Ekibimi değiştirmeyi pek sevmem. Çalışkanım ve disiplinliyimHer tür ilişkilerimde sadık ,aldatmayı ve aldatılmayı sevmeyen bir kadınım…"