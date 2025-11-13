Yıkanması için getirilen halının içinden servet çıktı!

"ALTINLARI GÖRÜNCE HEMEN SAHİBİNE ULAŞTIK"

Altınları bulan Mehmet Reşit Erkek, "Halıları alıp arabaya koyduk, isimlerini halının üzerine yazdık. Başka bir adrese gittim sonra, kapıyı açtığımda halının içinde bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı açtığımda altınları gördüm. Hemen fabrikaya geldim. Bu halının içinden bunların çıktığını söyledim. Hanımefendiye ulaştık. Herhangi bir değerli eşyanızı unutup halının içinde mi bıraktınız diye sordum. Altın diye cevap verdi, mor bir cüzdan da olduğunu söyledi. Biz de apar topar gittik ve altınlarını teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğimizde çok tedirgin ve şoktaydı, bir üzüntü ile sevinç vardı. Altınları sayılı şekilde aldılar, ‘Allah razı olsun' dedi o bize yeterlidir" diye konuştu.