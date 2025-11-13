×
Yıkanması için getirilen halının içinden servet çıktı!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 09:31

Adana'da halı yıkama işletmesi çalışanı, müşterisinin halısının içinden bulduğu 650 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti. Dürüstlüğüyle takdir toplayan çalışan, iş yeri sahibi tarafından haftalık ikramiyeyle ödüllendirildi.