Yıkanması için getirilen halının içinden servet çıktı!

"HARAMDAN UZAK DURDU, DOĞRU YOLU TERCİH ETTİ"
İş yeri sahibi Altun, çalışanının örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "10 yıldır bu sektördeyiz, bugün başımızdan böyle farklı bir olay geçti. Halının renginden ötürü farklı rengi dikkat edip baktığında cüzdanı gördü. Elemanım cüzdanı açtığında altınlarla karşılaştı. Adetleri sayıp müşteriye, sayarak teslim ettik. Karşı tarafta bu durumdan çok memnun kaldı. Müşterimizin hoşuna gitti, duasını aldık. Güvenli bir firmayız, kimsenin altınına tenezzül edecek değiliz. Bizim buraya ne gelirse teslim etmekle hükümlüyüz. Çalışanıma bu hareketinde ödülü bu hafta çift haftalık vermeyi düşünüyorum. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ettik. Devamını diliyoruz, inşallah hep böyle haramdan uzak doğru yolu tercih edeceğini umuyoruz" dedi.