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Hayat
Haber Giriş: 27 Aralık 2021 - 17:36 | 

Yiğitcan Saybir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Basketbolcu Yiğitcan Saybir'in biyografisi

ING Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen Yiğitcan Saybir MasterChef'e konuk oluyor. Espirili tavırlasıyla dikkat çeken Yiğitcan Saybir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte basketbolcu Yiğitcan Saybir'in hayatı hakkında bilgiler...

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ING Basketbol Ligi devam ederken, basketbolcuları da sıklıkla araştırılııyor. MasterChef 2021'e konuk olan başarılı basketbolculardan Yiğitcan Saybir de en çok araştırılan oyunculardan biri oldu.
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Peki Yiğitcan Saybir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yiğitcan Saybir'in biyografisi...
3YİĞİTCAN SAYBİR KİMDİR

YİĞİTCAN SAYBİR KİMDİR?

Yiğitcan Saybir, 27 Şubat 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. ING Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes'de oynamaktadır. Uzun forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Basketbola altı yaşında Anadolu Efes’te başlayan Yiğitcan Saybir, sırası ile minik, küçük, yıldız ve genç takımlarımızda forma giydi. Yiğitcan 2017-18 sezonu başında Anadolu Efes A Takımı’na yükseldi.

2016 yılında İspanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda U17 Milli Takım ile gümüş madalya kazanan Saybir, 2017’de Slovakya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ise dördüncülük elde etti. Genç oyuncumuz 2016-17 sezonunda Anadolu Efes forması ile Türkiye Kupası, 2018-19 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. Genç oyuncumuz 2019-20 sezonu başında takımımızda Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Yiğitcan, 2020-21 sezonunda takımımız ile birlikte Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Genç oyuncu Yiğitcan Saybir, ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada 11:35 dakika süre alarak 4,6 sayı, 2,1 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.
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