Yiğitcan Saybir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Basketbolcu Yiğitcan Saybir'in biyografisi

YİĞİTCAN SAYBİR KİMDİR?

Yiğitcan Saybir, 27 Şubat 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. ING Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes'de oynamaktadır. Uzun forvet pozisyonunda görev almaktadır.



Basketbola altı yaşında Anadolu Efes’te başlayan Yiğitcan Saybir, sırası ile minik, küçük, yıldız ve genç takımlarımızda forma giydi. Yiğitcan 2017-18 sezonu başında Anadolu Efes A Takımı’na yükseldi.



2016 yılında İspanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda U17 Milli Takım ile gümüş madalya kazanan Saybir, 2017’de Slovakya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ise dördüncülük elde etti. Genç oyuncumuz 2016-17 sezonunda Anadolu Efes forması ile Türkiye Kupası, 2018-19 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. Genç oyuncumuz 2019-20 sezonu başında takımımızda Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Yiğitcan, 2020-21 sezonunda takımımız ile birlikte Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.



Genç oyuncu Yiğitcan Saybir, ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada 11:35 dakika süre alarak 4,6 sayı, 2,1 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.