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Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 08:28, /

Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin aşk yaşıyor

Şevval Şahin, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisinden ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin geçen eylülde bir yıl aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani’den ayrılmıştı.

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Kraliçe, ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı.

3Instagram videosuyla ortaya çıktı

Instagram videosuyla ortaya çıktı

Miami’de tatil yapan çiftin beraberliği Yiğit Marcus Aral’ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlamasıyla ortaya çıktı.

4SURVİVORA KATILDI

SURVİVOR'A KATILDI

Türkiye Güzeli Şevval Şahin'le aşk yaşayan Yiğit Marcus Aral 2018 yılında Survivor'a katıldı. Gönüllüler takımında yer alan Marcus, tarzıyla dikkat çekti. Survivor macerası yalnızca üç hafta süren Marcus, Amerika'ya geri döndü.

5ADRIANA LIMA İLE ARKADAŞ

ADRIANA LIMA İLE ARKADAŞ!

Dünyaca ünlü model Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Marcus'a destek olmuştu.

6Modelliğe devam

Modelliğe devam!

Henüz 19 yaşında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadan sonra modellik yapmaya devam eden Şahin, dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy gösterdi.

Şevval Şahin'in Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile olan aşkı uzun süre konuşulmuştu.

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