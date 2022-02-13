Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşındai nereli? Aşık Mahzuni'nin torunu Yiğit Mahzuni'nin biyografisi

İlk olarak “Seni Düşündüm” adlı dedesi Aşık Mahzuni Şerif’e ithaf ettiği albümle tanınan Yiğit Mahzuni'nin hayatı merak konusu oldu. Söz yazarı ve besteci olan Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yiğit Mahzuni'nin hayatı...
Halk ozanımız Aşık Mahzuni’nin torunu olan Yiğit Mahzuni, 18 Ağustos 1996 tarihinde Ankara’da dünyaya gözlerini açtı. Asıl adı Yiğit Birkan Demir olan Yiğit Mahzuni, ilk orta ve lise eğitimi Ankara’da tamamladı. 4 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan Yiğit Mahzuni, ardından dedesi Mahzuni Şerif’in kendisine bağlama almasıyla bağlama eğitimi almaya da başladı. İlk olarak dedesinin bestelediği “İşte Gidiyorum” (Çeşm-i Siyahım) ‘ı seslendirdi. Bir taraftan müzik aletleri çalan Yiğit Mahzuni, bir yandan da müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapıyor.
Yiğit Mahzuni aynı zamanda söz yazarlığı ve bestecilik de yapıyor. Demet Akalın, Bilal Hancı, Aynur Aydın, Ekin Uzunlar, Güven Yüreyir, Çılgın Sedat, Elif Buse Doğan gibi bazı ünlü şarkıcılarla beraber besteler yapıyor ve Youtube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. İlk olarak “Seni Düşündüm” adlı dedesi Aşık Mahzuni Şerif’e ithaf ettiği albümünü çıkardı.