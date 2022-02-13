Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşındai nereli? Aşık Mahzuni'nin torunu Yiğit Mahzuni'nin biyografisi

YİĞİT MAHZUNİ KİMDİR?

Halk ozanımız Aşık Mahzuni’nin torunu olan Yiğit Mahzuni, 18 Ağustos 1996 tarihinde Ankara’da dünyaya gözlerini açtı. Asıl adı Yiğit Birkan Demir olan Yiğit Mahzuni, ilk orta ve lise eğitimi Ankara’da tamamladı. 4 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan Yiğit Mahzuni, ardından dedesi Mahzuni Şerif’in kendisine bağlama almasıyla bağlama eğitimi almaya da başladı. İlk olarak dedesinin bestelediği “İşte Gidiyorum” (Çeşm-i Siyahım) ‘ı seslendirdi. Bir taraftan müzik aletleri çalan Yiğit Mahzuni, bir yandan da müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapıyor.