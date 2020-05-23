YHT (Yüksek Hızlı Tren) seferleri ne zaman başlayacak? YHT bileti nasıl alınacak?

O GRUP İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞART TUTULACAK Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstüyle 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı 'Seyahat İzin Belgesi' zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak.