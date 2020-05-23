YHT (Yüksek Hızlı Tren) seferleri ne zaman başlayacak? YHT bileti nasıl alınacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryolları ulaşımında normalleşme süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu ve YHT (Yüksek Hızlı Tren) seferlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Günde 16 sefer yapılacağını açıklayan Karaismailoğlu, YHT biletlerinin nasıl alınacağı konusuna da değindi. Peki, YHT seferleri ne zaman başlayacak? YHT bileti nasıl alınacak?
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1
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferleri ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Karaismailoğlu, yazılı açıklamasıyla YHT seferleri ve YHT biletleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, YHT seferleri ne zaman başlayacak? YHT bileti nasıl alınacak?
2
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YHT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. YHT biletlerinin satışına Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlanacak.
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YHT BİLETİ NASIL ALINACAK?
YHT biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) koduyla gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak.
4
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O GRUP İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞART TUTULACAK
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstüyle 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı 'Seyahat İzin Belgesi' zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak.