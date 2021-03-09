YHT tarihi gara geldi

ANKARA ile Sivas arasında yapımına devam edilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında, performans testleri sürüyor.
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Daha önce kent girişine kadar gelen YHT, ilk kez tarihi tren garına geldi.
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Ankara ve Sivas arasında 2008 yılında başlatılan Sivas- Ankara YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri sürüyor.
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Testler kapsamında YHT, bugün ilk kez kent merkezine kadar geldi.
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Ankara’dan yola çıkan YHT, bazı güzergahlarda durularak ve zaman zaman hızı azaltılarak hattı takip edip, saat 15.30 sıralarında Sivas merkezde bulunan tarihi tren garına giriş yaptı.
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Test için gelen YHT’yi halk da merakla takip etti. Gara girişinin ardından treni karşılayan TCDD personeli, önünde de fotoğraf çektirdi.
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’SİVAS’IN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK’
Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Yüksek Hızlı Tren, Sivas garına ilk kez geldi. Eminim ki bu gelişmeyle Sivas da hızlanacak.
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Yüksek hızlı tren geldikten sonra Sivas’ı nasıl kalkındıracağımızı hep birlikte düşünüp, geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum.
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Karşımızda duran şey muhteşem bir görüntü. Tam performansla çalıştığı zaman yaklaşık 3 saatte Ankara’ya gidecek. Zamanla uçakla yarışır hale gelecek.
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Bu hız sayesinde iş insanlarımız İstanbul’dan çantasını alıp Sivas’a gelebilecek. Akraba ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız istedikleri zaman hızlı bir şekilde Sivas’a gelebilecekler. Ekonomik anlamda Sivas’ın gelişimine katkı sağlayacak" dedi.