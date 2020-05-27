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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 17:21,

YHT seferleri yarın sabah başlıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, yarın sabah Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. Sefer öncesi gar ve trenlerde Covid-19 salgınına karşı temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. 

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 28 Mart 2020'de ara verilen YHT seferleri yarın itibariyle yeniden başlayacak.

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İki ay sonra ilk sefer saat 07.00da Ankara-İstanbul arasında yapılacak.

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Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak YHT'nin Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapılacak.

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Sefer saatini bekleyecek yolcular için ayrılan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanacak.

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Gar, istasyon ve trenlerde maske takılması zorunlu olacak. Ayrıca tren içinde seyahat sırasında ise yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak.

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Yolculuk esnasında trenlerde yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapılmazken, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak.

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Öte yandan ilk seferin başlayacağı Ankara Garında, gün boyu hazırlıklar yapıldı.

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Trenlere, sosyal mesafenin korunması için oturma düzeniyle ilgili yazılar asıldı.

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Tüm vagon ve koltuklar detaylı bir şekilde temizlenerek, dezenfekte edildi.

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Ayrıca personel de çalışma sistemiyle ilgili bilgilendirilerek, yapılacak seferlerde aksaklık yaşanmaması için tüm önlemler alındı. 

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