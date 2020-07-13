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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:05,

Yetenek sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? e-Okul yetenek sınavı sonuçları sorgulama

Yetenek sınavı başvuruları e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavlar ise 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapıldı. Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar ek yerleştirme başvurusu yapabilecek. Peki yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yetenek sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yetenek sınavı başvuruları gerçekleştirildi. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek. İşte sorgulama ekranı…

YETENEK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi yerleştirme sonuçları 13 Temmuz tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK
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KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kazanan adayların kayıtları 13 Temmuz ve 17 Temmuz’da yapılacak.

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