Yetenek sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? e-Okul yetenek sınavı sonuçları sorgulama
Yetenek sınavı başvuruları e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavlar ise 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapıldı. Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar ek yerleştirme başvurusu yapabilecek. Peki yetenek sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yetenek sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yetenek sınavı başvuruları gerçekleştirildi. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek. İşte sorgulama ekranı…
YETENEK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkezi yerleştirme sonuçları 13 Temmuz tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir.