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Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 07:45,

Yeşim Salkım: Mutlu bir kadın olamadım

YEŞİM Salkım, YouTube’ta yayınlanan “Katarsis” adlı programa konuk oldu. Gökhan Çınar’ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

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Salkım, “Korkularım var. Gençken her şey daha kolaymış. Cesur bir çocuktum ben ve şu an baktığımda her şeyden korkuyorum, itiraf edemiyorum. Yalnız kalmaktan, yalnız mücadele etmekten çok yoruldum. Bir bütün içerisinde mutlu bir kadın olamadım” diye konuştu.

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Gülben Ergen’le yaşadığı polemikle ilgili soruları yanıtlamak istemeyen Salkım, “Bu konuda çok konuştum ve kendimi ifade edemediğimi fark ettim. Bu benim hikâyem ve bu dünyadan ayrılırken hiç kimseden nefret ederek gitmek istemiyorum” dedi.

3Hakan’ın gözünde bir eşyaydım
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'Hakan’ın gözünde bir eşyaydım'

Yeşim Salkım, ikinci evliliğini yaptığı Hakan Uzan’la ilgili de konuştu: “Evlendiğim gün ‘Ben ne yaptım’ dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti."

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"Ben her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi. Benim ailem de böyle yıkıldı."

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"Kaç yaşınızda olursanız olun, eğer geçmişinizdeki yaralar kapanmamışsa çok derin izler bırakıyor. O yüzden ben de bunlardan ne kadar kaçtıysam hep yakalandım. Dedim ki bunun devamı gelecek ve burada bitecek.”

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