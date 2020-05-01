Yeşim Ceren Bozoğlu: Çok parasız kaldım! Ekmek arası patatesle 6-8 ay geçirdim

- Ölmüyorsan devam ediyorsun. Ölmüyorsan bir daha deniyorsun. Asla vazgeçmemek için de bir aşk gerekiyor. O tutku ve aşk varsa yaptığın şey ne olursa olsun… Sadece cinsler arasındaki aşktan bahsetmiyorum. O his varsa kırılsan da dayak da yesen bir daha deniyorsun.



-Hayatla ilgili en büyük gücüm güçsüz olduğumu kabul etmek. Dayak yemeği de kabul ediyorum. Her zaman kazanamayacağımı da biliyorum. Çok iyi bir öğrenciyim. Hiç karşı tarafa suç atamadım.