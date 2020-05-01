Ferit Ömeroğlu
Yeşim Ceren Bozoğlu: Çok parasız kaldım! Ekmek arası patatesle 6-8 ay geçirdim
Bir zamanların fenomen dizisi Doktorlar’da oynadığı “Gestapo Fikret” karakteri ile hafızalarımıza kazınan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu evdekal röportajlar serisinde hurriyet.com.tr’den Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Verdiği kilolar ve hayatında çektiği zorluklarla da adından sıkça söz ettiren Bozoğlu yaşamına dair en çarpıcı açıklamaları ilk kez anlattı.
Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu hayatla ilgili en büyük gücünün güçsüz olduğunu ve dayak yemeyi kabul etmesi olduğunu söyledi. Beş kuruş parasız olduğu zamanları da gördüğünü anlatan Bozoğlu, “Maddiyat konusunda rızkı bulamayacağımı düşünmedim. Aslan burcuyum. Borçlu olmaktan hazzetmem” dedi.
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