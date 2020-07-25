Yeşilçam'ın 'zümrüt gözlü' yıldızıydı

Yeşilçam'ın en parlak dönemlerine damgasını vuran oyuncu Çolpan İlhan tam 6 yıl önce 25 Temmuz'da hayata veda etti. Sadece Türk sinemasının değil, tiyatronun da kilometre taşlarından biri olan İlhan, ölüm yıl dönümünde anılıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BÜYÜK BİR AŞKIN KAHRAMANI
Aynı zamanda Sadri Alışık ile yıllara meydan okuyan aşkıyla da hafızalara kazınan bu usta oyuncuyu, hayat öyküsünü ve sanatsal çalışmalarını hatırlayalım istedik.
2
Abone Ol
ŞAİR ATTİLA İLHAN'IN KARDEŞİ
Muharrem Bedrettin İlhan ile Perihan İlhan'ın kızı, şair Attila İlhan'ın kız kardeşi Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitiminin büyük bölümünü İzmir'de tamamlayan sanatçı, babasının görevi dolayısıyla bulundukları Balıkesir'de liseye başladı.
3
Abone Ol
TİYATROYA BALIKESİR'DE BAŞLADI
Balıkesir'deyken tiyatroya başlayan İlhan, daha sonra gittiği İstanbul'da yatılı eğitim veren Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu.
4
Abone Ol
AKADEMİ TİYATROSU'NU KURDU
Hem İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü hem de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitiren İlhan, okul arkadaşlarıyla "Akademi Tiyatrosu" adlı bir grup kurarak, birçok oyun sahneledi.
5
Abone Ol
SEVGİLİ GÖLGE İLE KARİYERİ BAŞLADI
Usta sanatçı, akademide sahneye koyduğu "Antigone" oyunundaki performansının beğenilmesi üzerine, 1957'de ilk sinema filmi "Kamelyalı Kadın"da başrol oynadı. Aynı yıl, Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile aynı sahneyi paylaşan İlhan, "Sevgili Gölge" adlı oyundaki performansıyla profesyonel oyunculuğa adım attı.
6
Abone Ol
TİYATRO AŞKI HİÇ BİTMEDİ
Çolpan İlhan, 3 sezon çeşitli oyunlarda rol aldığı Küçük Sahne'nin dağılmasının ardından Oda Tiyatrosu'nda Müfit Ofluoğlu ve Sabahattin Kudret Aksal'ın "Tersine Dönen Şemsiye" adlı eserini sahneledi.
7
Abone Ol
'YALNIZLAR RIHTIMI'NDA SADRİ ALIŞIK İLE TANIŞTI
Ağabeyi Attila İlhan'ın senaryosunu kaleme aldığı 1959 yapımı "Yalnızlar Rıhtımı" filminde oynayan sanatçı, bu sırada usta oyuncu Sadri Alışık ile tanıştı ve 20 Ağustos 1959'da evlendi. İki sanatçının oğlu Kerem Alışık, 1960'ta dünyaya geldi.
8
Abone Ol
AŞK-I MEMNU'NUN MATMAZEL'İ
Halit Refiğ tarafından 1974-1976 yıllarında çekilen ilk televizyon dizisi "Aşk-ı Memnu"da canlandırdığı "Matmazel" rolüyle izleyicinin dikkatini çeken İlhan, 1976'dan sonra sinemaya bir süre ara verdi.
9
Abone Ol
1998'DE DEVLET SANATÇISI OLDU
İlk kez 21 yaşında sinemaya adım atan sanatçı, 1970'e kadar birçok önemli filmde başrol oynadı. Eşi Sadri Alışık'ı 1995'te kaybeden usta oyuncu, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.
10
Abone Ol
TİYATRO SIĞINACAK LİMANIM
İlhan, oğlu Kerem Alışık ile kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne ilişkin kaleme aldığı bir yazıda, şu ifadeleri kullanmıştı: "Onca tiyatro, sanat eserinin ticaret çalkantılarına yenik düşürülmek istendiği şu dönemlerde, tiyatro bana sanat adına sığınılacak bir liman gibi geliyor. Tiyatronun yanı sıra, alabildiğine geniş bir yelpazede, kültür etkinlikleri ve yeni yeteneklere de açık bir kültür sanat ortamı yaratmak en büyük arzumuz."
11
Abone Ol
300' E YAKIN FİLMDE OYNADI
Kariyeri boyunca tiyatro oyunları dışında 300'e yakın sinema filminde rol alan İlhan, Ömer Lütfi Akad, Safa Önal, Osman Seden, Hulki Saner ve Nejat Saydam'ın da aralarında olduğu birçok ünlü yönetmenle çalıştı.
12
Abone Ol
25 TEMMUZ 2014'TE HAYATA VEDA ETTİ
Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.