Yeşilçam'ın 'zümrüt gözlü' yıldızıydı

TİYATRO SIĞINACAK LİMANIM İlhan, oğlu Kerem Alışık ile kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne ilişkin kaleme aldığı bir yazıda, şu ifadeleri kullanmıştı: "Onca tiyatro, sanat eserinin ticaret çalkantılarına yenik düşürülmek istendiği şu dönemlerde, tiyatro bana sanat adına sığınılacak bir liman gibi geliyor. Tiyatronun yanı sıra, alabildiğine geniş bir yelpazede, kültür etkinlikleri ve yeni yeteneklere de açık bir kültür sanat ortamı yaratmak en büyük arzumuz."