Yeşilçam'ın yıldızı saçlarını mahalle kuaföründe taratırdı... Öyle çok sevilirdi ki kapıdan içeri girince ayağa kalkıp 'Muhterem annemiz gelmiş' derlerdi… Geride hüzünlü hayatı ve hoş sedası kaldı!

#Muhterem Nur#Yeşilçam#Müslüm Gürses
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 17:06

Aslında Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran en büyük yıldızlardan biriydi o... Nice badireler atlattıktan sonra geldiği Türkiye'de eşine az rastlanır güzelliğiyle dikkat çekmiş ve sinema yıldızı olmuştu... Sonra da büyük aşkıyla tanışıp onunla bir yuva kurmuştu...