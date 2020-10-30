Yeşilçam’ın usta ismi İhsan Gedik: En güzel Cüneyt abi döverdi!

Başrol gibi sıkıcı değil. Ben hareketli bir oyuncuyum. O zamanki roller tam benlikti. Her zaman yaşasın kötülük... Bazen iyi karakteri de oynamamı istediler ama kabul etmedim. Silahı, bıçağı iyi kullanırdım. O yüzden beni tercih ederlerdi.”Usta oyuncu, geçimini ise emekli maaşının yanı sıra kitap satarak sağlıyor. Gedik’i Taksim’deki Yeşilçam Cafe’ye uğradığınızda görebilir ve kendisinden “Dünden Bugüne İhsan Gedik” adlı kitabı satın alabilirsiniz. Oyuncu, bu sayede kızını üniversiteye gönderdiğini de söylüyor.



Gedik, yeni nesil yönetmenlerin kendilerine film ya da dizilerde rol vermemesi hakkında ise “Gençler sinemada kendi gruplarını kurdu, artık bizi çağırmıyor. Biz biraz geride kaldık. Çünkü diksiyon ve ezberimiz yoktu. O da sıkıntı yarattı. Yeni nesilden sadece Kenan İmirzalıoğlu’nu çok beğeniyorum” açıklamasını yapıyor.