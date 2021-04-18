Yeşilçam'ın son jönü Yalçın Dümer, Bodrum'da öğretmenlik yapıyor

İlişkilerde hep başarısız oldum Yalçın Dümer, “Sizi araştırırken ‘skandal” başlıklarıyla çok fazla karşılaştım... 90’ları nasıl anarsınız?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:



“Ya sormayın... ‘Skandal’ deyip abarttılar. O dönem yaptığımız doğru değildi. Pişmanlık da duyduğum günler oldu. Keşke olmasaydı. Ben arkadaş ve iyi niyetimin kurbanıyımdır. Çünkü çok iyi bir ailede yetiştim. Gençken çok gezerdik. Laila, Reina ve Şamdan’a giderdik. Bazen bir gece, 5-6 mekan dolaşırdık. Hakan Ural, Kerem Alışık ve ben hep dışarı çıkardık.” Anne ve babasının bir gün bile kavga etmediğini söyleyen Dümer, ilişkilerde ise başarısızlığının çok olduğunu söylüyor: “İlişkileri beceremedim işte. Tabii benim de hatalarım vardır. Ama kimseyle kavgalı ve kötü ayrılmadım. Bir erkek minimum 40’ından sonra ayakları sağlam basar. Bunu da anladım. Şimdi hayata daha güzel bakıyorum. Şu an yaşadığım ilişki çok güzel. Artık öyle hatalara imza atacak bir şey yapmıyorum.” Oyuncu, geçmişteki evlilikleriyle ilgili “Her zaman için çocuğumun annesi Serpil Çakmaklı benim için çok önemli oldu. Gençlikte sorun yaşadık ama geçmişte kaldı. Evlendiğim kadınlar arasında en önemlisi Serpil’dir” diyor.