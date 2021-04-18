Yeşilçam'ın son jönü Yalçın Dümer, Bodrum'da öğretmenlik yapıyor
Yalçın Dümer, kendisine “Yeşilçam’ın son jönüyüm” diyor. 50’den fazla filmde başrol oynayıp tiyatroda da yer alan Dümer, 4 yıldır Bodrum’da yaşıyor. Oyuncu, “Bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Oyunculuk dersleri verip fidanlar yetiştiriyorum” diyor.
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Yalçın Dümer, 80’lerin sonu ve 90’larda yer aldığı filmlerle dönemin tanınan jönlerindendi. Babası usta oyuncu Ekrem Dümer’in peşinden giden Dümer, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda başlayan kariyerini şöyle anlatıyor: “Bizim ev hiçbir şekilde oyunculuğun olduğu bir yer değildi ve babam eve iş getirmezdi. Ailenin tek çocuğuydum. Babama özeniyordum tabii ama benim tüm hevesim gazeteci ya da formasını giydiğim Galatasaray’da basketbolcu olmaktı. Tiyatroda doğdum ve orada büyüdüm. 17 yaşındaysa bir heves geldi bana ve babamdan gizli Şehir Tiyatrosu’nun sınavlarına girdim. Babam, inanılmaz derecede ters çıktı ve benimle konuşmadı. Hatta jüride o da vardı. O zamanlar sıkı yönetim dönemiydi ve komutanlar da yer alıyordu jüride. Bu arada babam sınava girdiğim an jüriden çıktı. Hatta uzun bir süre benimle konuşmadı. ‘Başarmak çok zordur, başaramazsan alkolik olursun’ diyordu bana. Ve ben, 10 kişilik kontenjanda 3’üncü olarak sınavı kazandım.”
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Dümer, sınavı kazandıktan 2 yıl sonra Şehir Tiyatrosu ve sinemadaki ilk başrol teklifini aynı anda alır: “Şehir Tiyatrosu’ndaki bir oyunun başrol oyuncusu sakatlandı. O rol bana teklif edildi. Aynı anda da ilk başrol film teklifimi de aldım. Müjde Ar ile ‘Asılacak Kadın’... İki hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Tiyatrodaki ikinci başrolüm ise ‘İki Efendinin Uşağı’ oyunuydu. O oyunla kadroya direkt girdim. Oyunu sergilediğimiz ilk gün ‘Asılacak Kadın’ın galası da vardı. Oyunu oynayıp koşa koşa Emek Sineması’na gittim ve kendimi ilk kez perdede gördüm. Heyecan vericiydi. Babam o filmi gizliden izledikten sonra benimle gurur duymaya başladı. ‘Ben babamdan ileri, oğlum benden ileri olacak. Sen de yavaş yavaş başarıyorsun’ derdi. 11 yıl sürdü tiyatro... 50’den fazla filmde rol aldım. Hep başrol nasip oldu.”
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Amerika’da her mesleği yaptım
Yalçın Dümer’in tiyatrodayken bir yıllık Amerika macerası oluyor. Oyuncu, orada her işi yaptığını dile getiriyor: “Tiyatrodan izin alarak Amerika’ya gittim. New York Üniversitesi’nde hem İngilizce hem de oyunculuk dersi aldım. Orada yapmadığım meslek kalmadı. Benzincide çalıştım, bahçıvanlık, boyacılık, bulaşıkçılık ve garsonluk yaptım... Yeşilçam’da 4 başrol oynamıştım ve biriktirdiğim parayla gittim. Hürriyet gazetesi o dönem haberimi yapmıştı.Yalçın Dümer’in televizyon macerası ise Kanal D ile oluyor. “Hayatım boyunca hep Kanal D’de çalıştım” diyen Dümer o dönemi şöyle anlatıyor:
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“Kanal D’nin ilk programlarını sunanlardanım. Ebru Cündübeyoğlu ile ‘Çalar Saat’ ve ‘Sabah Şekerleri’ni sundum. Ondan sonra ‘Televole’ye transfer oldum. ‘Televole’, o devrin en büyük programıydı. Ardından da Fanatik gazetesinin genel yayın yönetmeni Necil Ülgen, ‘Bizde yazmak ister misin?’ dedi. Rüyamdı... 16 sene Fanatik gazetesinde çalıştım. 8 yıl da gazetenin internet müdürlüğünü üstlendim. Oradan emekli oldum.” Televole’yi sunarken sokakta yürüyemediğini söylüyor: “En parlak dönemim ‘Televole’ zamanıydı. Ama hiçbir zaman burnum havada olmadı. Çünkü ben mahalle çocuğuydum. Hâlâ fotoğraf çektirip sohbet ediyorlar. Güzel anılar bırakmışım hayata. En unutamadığım filmim de Hülya Avşar’la başrolünde yer aldığım ‘Hasan Boğuldu’dur.”
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Yeşilçam’ın son jönüyüm
4 yıldır Bodrum’da yaşayan 56 yaşındaki Yalçın Dümer, öğretmenlik yaptığını oyunculuğu ise asla bırakmadığını söylüyor: “Ben biraz evi dışarıya tercih eden insanlardanım. Para peşinde hiç koşmadım. Ama çok şükür kimseye de muhtaç değilim. Borcum harcım yok. Bodrum’da eğitimcilik yapıyorum. Zihni Göktay, Suna Pekuysal, Yıldız Kenter’den ne öğrendiysem öğrencilerime onları aktarıyorum. Bir okulda sanat başkanıyım. Fidan yetiştiriyorum. 8 yaşından üniversiteye kadar öğrencilerim var. Çok da kabiliyetliler. Yakında isimlerini duyacaksınız.” Oyuncu yakın zamanda iki projede rol alacağını sözlerine ekliyor:
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“Şu var, ben hiçbir zaman meslekten kopmadım. Yeşilçam’ın son jönüyümdür. Nedense şu anki prodüktörler bizleri tercih etmiyor. İnanın mütevazi olmayacağım Türkiye’de oyunculukta ilk 10’a girerim. Bunu insanlar da söylüyor. Bu mesleği iyi yapmasam öğretmenlik yapmazdım. Ama şimdi 2 projem var. Bodrum’da çekilecekler. Biz ölmeyiz, her gün dizi ve filmlerimiz yayınlanır. Ben bu mesleği bırakmam, kimse de bana bıraktıramaz.”
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İlişkilerde hep başarısız oldum
Yalçın Dümer, “Sizi araştırırken ‘skandal” başlıklarıyla çok fazla karşılaştım... 90’ları nasıl anarsınız?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:
“Ya sormayın... ‘Skandal’ deyip abarttılar. O dönem yaptığımız doğru değildi. Pişmanlık da duyduğum günler oldu. Keşke olmasaydı. Ben arkadaş ve iyi niyetimin kurbanıyımdır. Çünkü çok iyi bir ailede yetiştim. Gençken çok gezerdik. Laila, Reina ve Şamdan’a giderdik. Bazen bir gece, 5-6 mekan dolaşırdık. Hakan Ural, Kerem Alışık ve ben hep dışarı çıkardık.” Anne ve babasının bir gün bile kavga etmediğini söyleyen Dümer, ilişkilerde ise başarısızlığının çok olduğunu söylüyor: “İlişkileri beceremedim işte. Tabii benim de hatalarım vardır. Ama kimseyle kavgalı ve kötü ayrılmadım. Bir erkek minimum 40’ından sonra ayakları sağlam basar. Bunu da anladım. Şimdi hayata daha güzel bakıyorum. Şu an yaşadığım ilişki çok güzel. Artık öyle hatalara imza atacak bir şey yapmıyorum.” Oyuncu, geçmişteki evlilikleriyle ilgili “Her zaman için çocuğumun annesi Serpil Çakmaklı benim için çok önemli oldu. Gençlikte sorun yaşadık ama geçmişte kaldı. Evlendiğim kadınlar arasında en önemlisi Serpil’dir” diyor.
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Modern bir adam değilim
“Kızım Merve, 26 yaşında ve Amerika’da çok iyi bir okuldan mezun oldu. Annesi ile teyzesi onunla çok ilgili. Sadece çok fazla görüşemiyorum. Türkiye’de haberim olmadan bir dizide oynamaya başladı. Babam gibi yapmadım. Dedim ki ‘Konservatuvar okuyacak mısın? Ona göre program çizelim hayatına.’ Bu meslekte eğitimsiz insanı kabul etmiyorum. Çocuk yaşta dizide oynamalarını istemiyorum. Okul da yarım kalıyor. O zaman tercihler beğenilmek ve manevi haz oluyor. Bunlar bana yanlış. Ben biraz mahalle çocuğuyum. Çok modern bir adam değilim.”
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Ferdi Özbeğen’i canlandırmak istiyorum
Ferdi Özbeğen’in hayatını oynamamı çok istiyorlar. Çok da benziyoruz. Hakan Ural, yaptığı programda bangır bangır bağırdı, ‘Ondan iyi kimse oynayamaz.’ Ferdi Abi dünya beyefendisi bir insandı. Onu oynayabilirim, layıkıyla üstesinden gelirim. Sadece profesyonel olarak şarkı söyleme yeteneğim yok. Ama ders alırım. Bir de Tarık Akan’ın hayatını oynamak isterim. Tarık Abi’yi çok çok iyi tanıyorum. Tarık Akan beni çok severdi. ‘Benden sonra sen geldin’ demişti. Bu söz, aldığım en güzel hediyelerden biriydi. Ben de Mehmet Günsür’ü beğeniyorum.”
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1993 yılında evlenen Serpil Çakmaklı ve Yalçın Dümer, 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten ikilinin Merve adında bir kızı bulunuyor.
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90’ların başında Yalçın Dümer, babası Ekrem Dümer’le birlikte...