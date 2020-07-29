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DHA
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 14:42,

Yeşilçam'ın sert adamı Hikmet Taşdemir semt pazarında

Silivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi.

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Oyunculuk hayatına son verdikten sonra Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evinde yaşamaya başlayan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir, eşiyle birlikte semt pazarında alışveriş yaptı.

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Açıklamalarda bulunan 78 yaşındaki Hikmet Taşdemir şunları söyledi:

"2,5- 3 ay evimizde hapis gibi yaşadık. İlçe kaymakamlığı ekipleri bu süreçte gelerek bizim alışverişlerimizi yaptı. Bu süreç iyi geçti söylenemez."

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"Bahçemizde eşimle birlikte oturduk, öyle vakit geçti. Mademki devletimiz böyle bir şeyi uygun görmüş, biz de uymak zorundayız."

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"Sıkıysa uyma, uymadığınız zaman hasta olma olasılığınız çok yüksek onlar da bizim için bu kısıtlamaları getiriyorlar. Artık yeter 65 yaş üstündekilerini rahat bıraksınlar, benim gibi 78 yaşındaki adam böyle taş gibi oluyorsa artık bıraksınlar yeter. Etrafınıza bir bakın bütün 65 yaş üstündekiler hepsi sağlıklı taş gibi"

5OYUNCULUK TEKLİFİ GELSE DE GİTMEM
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OYUNCULUK TEKLİFİ GELSE DE GİTMEM

Yeşilçam oyuncusu Taşdemir, "Bu saatten sonra oyunculuk teklifi gelse de gitmem. Çünkü daha evvel dizilerde de söyledim. Artık insanların beni televizyonda yaşlı biri olarak görmelerini istemiyorum" diye konuştu.

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