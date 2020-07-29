Yeşilçam'ın sert adamı Hikmet Taşdemir semt pazarında

"Sıkıysa uyma, uymadığınız zaman hasta olma olasılığınız çok yüksek onlar da bizim için bu kısıtlamaları getiriyorlar. Artık yeter 65 yaş üstündekilerini rahat bıraksınlar, benim gibi 78 yaşındaki adam böyle taş gibi oluyorsa artık bıraksınlar yeter. Etrafınıza bir bakın bütün 65 yaş üstündekiler hepsi sağlıklı taş gibi"