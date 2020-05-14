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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 13:28,

Yeşilçam'ın Samsunlu kraliçesiydi

O 'taçlı güzel' olarak adım attığı Türk sinemasının bir dönemine damga vurdu. Adını Türkiye dışındaki ülkelerde de duyurdu. Sonra şöhretinin zirvesindeyken Türkiye'den ayrıldı.

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1SOSYAL MEDYADAN HABERLEŞİYOR
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SOSYAL MEDYADAN HABERLEŞİYOR

Şimdi uzak diyarlarda hayatını sürdürüyor ve sosyal medya aracılığıyla Türkiye'deki hayranlarıyla haberleşiyor.

2SİNEMANIN TAÇLI GÜZELİ
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SİNEMANIN TAÇLI GÜZELİ

Belli bir yaşın üzerinde değilseniz bu güzel kadın size tanıdık gelmeyebilir. Ama Nazan Saatçi, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vuran yıldızlardan biri. 

3SİNEMA KRALİÇESİ SEÇİLDİ
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SİNEMA KRALİÇESİ SEÇİLDİ

1958 yılında Samsun'da dünyaya gelen Saatçi, kameralar karşısındaki kariyerine 1978 yılında bir gazetenin düzenlediği yarışmada Sinema Kraliçesi olarak başladı.

4YARIŞMALARDA DERECE ALDI
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YARIŞMALARDA DERECE ALDI

Ardından başka bir gazetenin düzenlediği yarışma aracılığıyla Türkiye'yi Miss Europe International adlı yarışmada temsil eti. 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pacific'te de ikinci oldu Saatçi.

5EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU
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EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU

Yeşilçam'daki kariyerini şöhretin zirvesindeyken bitiren Nazan Saatçi, aslında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ama kariyerini bambaşka bir alanda inşa etti.

6TOKATÇI FİLMİYLE HAFIZALARA YERLEŞTİ
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TOKATÇI FİLMİYLE HAFIZALARA YERLEŞTİ

Nazan Saatçi, özellikle Kemal Sunal ile birlikte başrol paylaştığı Tokatçı filmindeki performansıyla hafızalarda yer etti.

7PAKİSTANDA DA TANINDI
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PAKİSTAN'DA DA TANINDI

Saatçi, o dönemde Yeşilçam'ın yanı sıra Pakistan sinemasında da adını duyurdu. 1980'lerde sadece Türkiye'de değil, Pakistan'da da tanınıyordu. 

8FARKLI DALLARDA EĞİTİM ALDI
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FARKLI DALLARDA EĞİTİM ALDI

Nazan Saatçi, şu sıralar yaşadığı ABD'de de oyunculuk üzerine; Los Angeles Actor Center'da eğitim aldı. Palo Alto School of Hypnotherapy ve Florida Gerald F.Kein Omni Hypnosis Training Center'da da kendini farklı dallarda geliştirdi.

9ULUSLARARASI FİLMLERDE ROL ALDI
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ULUSLARARASI FİLMLERDE ROL ALDI

Nazan Saatçi, oyunculuk karileri boyunca birkaç tane uluslararası yapımda da rol aldı.

10KORONAVİRÜS DENEYİMİ
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KORONAVİRÜS DENEYİMİ

Saatçi, Instagram'da yaptığı son paylaşımda ABD'deki koronavirüs salgınında yaşadığı deneyimleri anlattı. Saatçi, sosyal medya aracılığıyla hayranlarına selam gönderdi.

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