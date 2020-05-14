Yeşilçam'ın Samsunlu kraliçesiydi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU Yeşilçam'daki kariyerini şöhretin zirvesindeyken bitiren Nazan Saatçi, aslında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ama kariyerini bambaşka bir alanda inşa etti.