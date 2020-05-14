Yeşilçam'ın Samsunlu kraliçesiydi

O 'taçlı güzel' olarak adım attığı Türk sinemasının bir dönemine damga vurdu. Adını Türkiye dışındaki ülkelerde de duyurdu. Sonra şöhretinin zirvesindeyken Türkiye'den ayrıldı.
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SOSYAL MEDYADAN HABERLEŞİYOR
Şimdi uzak diyarlarda hayatını sürdürüyor ve sosyal medya aracılığıyla Türkiye'deki hayranlarıyla haberleşiyor.
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SİNEMANIN TAÇLI GÜZELİ
Belli bir yaşın üzerinde değilseniz bu güzel kadın size tanıdık gelmeyebilir. Ama Nazan Saatçi, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vuran yıldızlardan biri.
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SİNEMA KRALİÇESİ SEÇİLDİ
1958 yılında Samsun'da dünyaya gelen Saatçi, kameralar karşısındaki kariyerine 1978 yılında bir gazetenin düzenlediği yarışmada Sinema Kraliçesi olarak başladı.
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YARIŞMALARDA DERECE ALDI
Ardından başka bir gazetenin düzenlediği yarışma aracılığıyla Türkiye'yi Miss Europe International adlı yarışmada temsil eti. 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pacific'te de ikinci oldu Saatçi.
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EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU
Yeşilçam'daki kariyerini şöhretin zirvesindeyken bitiren Nazan Saatçi, aslında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ama kariyerini bambaşka bir alanda inşa etti.
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TOKATÇI FİLMİYLE HAFIZALARA YERLEŞTİ
Nazan Saatçi, özellikle Kemal Sunal ile birlikte başrol paylaştığı Tokatçı filmindeki performansıyla hafızalarda yer etti.
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PAKİSTAN'DA DA TANINDI
Saatçi, o dönemde Yeşilçam'ın yanı sıra Pakistan sinemasında da adını duyurdu. 1980'lerde sadece Türkiye'de değil, Pakistan'da da tanınıyordu.
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FARKLI DALLARDA EĞİTİM ALDI
Nazan Saatçi, şu sıralar yaşadığı ABD'de de oyunculuk üzerine; Los Angeles Actor Center'da eğitim aldı. Palo Alto School of Hypnotherapy ve Florida Gerald F.Kein Omni Hypnosis Training Center'da da kendini farklı dallarda geliştirdi.
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ULUSLARARASI FİLMLERDE ROL ALDI
Nazan Saatçi, oyunculuk karileri boyunca birkaç tane uluslararası yapımda da rol aldı.
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KORONAVİRÜS DENEYİMİ
Saatçi, Instagram'da yaptığı son paylaşımda ABD'deki koronavirüs salgınında yaşadığı deneyimleri anlattı. Saatçi, sosyal medya aracılığıyla hayranlarına selam gönderdi.