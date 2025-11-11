Yeşilçam'ın 'Maviş'iydi... Konfeksiyon atölyesinden emekli oldu... Milyonlarca seyirci için o hala bir çocuk yıldız

USTA OYUNCULARLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Süreyya Duru'nun üstlendiği Sevgim ve Gururum adlı filmle sinema serüveni başladı. Rol arkadaşları Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Cahide Sonku, Avni Dilligil'di. O sırada takvimler 1965 yılını gösteriyordu. Ömer Dönmez, Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", "Ayşecik ve Ömercik" dizisi, "Hayat Sevince Güzel", "Özleyiş" ve "Yuvanın Bekçileri" gibi unutulmayan birçok filmde kamera karşısına geçti.