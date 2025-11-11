Yeşilçam'ın 'Maviş'iydi... Konfeksiyon atölyesinden emekli oldu... Milyonlarca seyirci için o hala bir çocuk yıldız

GEÇİRDİĞİ TALİHSİZ KAZA KARİYERİNİ BİTİRDİ

Öyle ya da böyle Türkiye'de birkaç kuşağın hafızalarında yer etti Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez. Henüz 4 yaşındayken başladığı sinemaya 17 yaşında veda etti Ömercik. Yeşilçam'ın artık tarih olan bir dönemine damga vuran oyunculardan biri olan Ömer Dönmez'in ya da hafızalara yer eden adıyla Ömercik'in sineme kariyeri, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu üstelik de bir tornavida yüzünden bitti. Ama hala çocuk yıldız denilince, birlikte nice filmde oynadığı kuzeni Ayşecik (Zeynep Değirmencioğlu) ile birlikte ilk akla gelenlerden biri o.