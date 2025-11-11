×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Yeşilçam'ın 'Maviş'iydi... Konfeksiyon atölyesinden emekli oldu... Milyonlarca seyirci için o hala bir çocuk yıldız

Güncelleme Tarihi:

#Yeşilçam#Ömercik#Ömer Dönmez
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 17:48

Her şöhretin bir yükseliş hikayesi vardır... Bazıları gerçekten etkileyicidir ve herkese ilham verir... Ama bazıları için durum öyle olmaz... Bir anda yükselirler ve sonra tıpkı gökyüzünden kayıp giden yıldızlar gibi gelip geçerler...